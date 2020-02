Xiaomi Mi 10 présenté dans un rendu officiel avant le lancement du 13 février

Le Mi 10 sera le premier téléphone phare de Xiaomi à être dévoilé lors d’un événement en ligne uniquement.

Que souhaitez-vous savoir

Les rendus officiels du Xiaomi Mi 10 ont fait surface avant son dévoilement officiel.

La prochaine série de smartphones Mi 10 de Xiaomi sera lancée lors d’un événement en ligne uniquement le 13 février.

Les téléphones phares Mi 10 et Mi 10 Pro comporteront le chipset Snapdragon 865 de Qualcomm.

LG, ZTE, Ericsson et NVIDIA ont récemment annoncé qu’ils avaient décidé de se retirer du Mobile World Congress cette année, en raison de l’épidémie de coronavirus. Alors que Xiaomi va toujours organiser un événement de lancement mondial à Barcelone le 23 février pour sa série phare Mi 10, la société a annoncé que le lancement chinois se tiendra lors d’un événement en ligne uniquement le 13 février. Rendus officiels du Mi 10 ont maintenant fait surface sur Weibo, révélant son design et confirmant quelques spécifications techniques clés.

Le rendu officiel partagé par Xiaomi sur Weibo montre que le Mi 10 aura un écran incurvé avec une lunette mince comme un rasoir en haut. À l’arrière du téléphone, nous trouvons un total de quatre capteurs de caméra, ainsi qu’un flash LED. Un autre rendu du Mi 10 5G, partagé par un pronostiqueur sur Weibo, confirme apparemment la présence d’un appareil photo principal de 108 MP avec enregistrement vidéo 8K, zoom 150x et haut-parleurs “stéréo symétriques”.

Les prochains Mi 10 et Mi 10 Pro seront les premiers téléphones de Xiaomi à fonctionner sur le chipset Snapdragon 865. Comme l’a confirmé Micron la semaine dernière, la série Mi 10 sera également le premier téléphone Xiaomi à tirer parti de la RAM LPDDR5 plus rapide et plus efficace. Les rumeurs suggèrent que le Mi 10 Pro pourrait être équipé de jusqu’à 16 Go de RAM, tout comme le prochain Galaxy S20 Ultra de Samsung.

Certaines des autres spécifications du Mi 10 Pro incluent un écran AMOLED 120 Hz et une énorme batterie de 5250 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Aperçu du Xiaomi Mi Note 10: Découvrez le premier téléphone au monde avec un appareil photo 108MP