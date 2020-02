Xiaomi Mi Mix Alpha présenté dans une vidéo pratique

Youtube

Nous avons entendu parler du Xiaomi Mi Mix Alpha pour la première fois à l’automne de l’année dernière. Cependant, Xiaomi a été assez possessif envers l’appareil depuis qu’il a révélé son superbe écran enveloppant.

Maintenant, cependant, YouTuber MKBHD a créé une vidéo pratique avec le Xiaomi Mi Mix Alpha. Dans la vidéo, que nous avons intégrée ci-dessous, vous pouvez voir l’affichage à près de 360 ​​degrés sur le prototype de smartphone dans toute sa splendeur.

Les spécifications du Xiaomi Mi Mix Alpha sont également impressionnantes, avec un chipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 512 Go de stockage UFS 3.0 et 12 Go de RAM. Malheureusement, il ne dispose que d’une batterie de 4050 mAh, ce qui pourrait ne pas être suffisant compte tenu de la quantité d’affichage que la batterie devra alimenter.

Il possède également un capteur de caméra principal de 108 MP, probablement le même que celui que nous avons vu sur le Xiaomi Mi Note 10.

Le Xiaomi Mi Mix Alpha a également l’air incroyablement épais et est assez lourd. Puisqu’il utilise du métal pour son châssis et de la céramique pour la bande de caméra à l’arrière de l’appareil, le téléphone alourdira sans aucun doute votre poche.

Avec tout cet affichage, un étui pour le téléphone serait pratiquement impossible (bien que Xiaomi en ait inclus un avec le Mi Mix Alpha qui a l’air vraiment mauvais), ce qui soulève également des préoccupations de durabilité. Si un téléphone est presque entièrement affiché, que se passe-t-il si vous le laissez tomber? On s’interroge sur le côté pratique d’un tel téléphone.

Pourtant, cette vidéo de MKBHD montre que le Xiaomi Mi Mix Alpha est quelque chose de nouveau et de différent dans une industrie des smartphones de plus en plus stagnante. Le téléphone n’est encore qu’un concept, alors qui sait s’il arrivera réellement sur le marché – ou combien cela coûterait s’il le faisait.

Qu’est-ce que tu penses? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!