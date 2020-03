Xiaomi Pocophone F1 reçoit la mise à jour Android 10

Le Pocophone F1 a été la première entrée dans la filiale Pocophone de Xiaomi en 2018. À l’époque, il a attiré presque tout le monde en raison de son incroyable rapport qualité-prix. Bien que le SoC Snapdragon 845 de l’appareil soit un peu daté par rapport à certains des concurrents les plus récents, c’est toujours un achat décent. Et aujourd’hui, Xiaomi a commencé à déployer Android 10 sur le Pocophone F1, donnant aux consommateurs une raison supplémentaire de lui donner un autre look.

Selon Piunika Web, la mise à jour a été déployée pour la première fois en janvier, mais uniquement pour un nombre restreint d’utilisateurs. Xiaomi a alors prévu une sortie mondiale en février, mais la société a dû suspendre la mise à jour pour corriger quelques bugs. Enfin, Xiaomi a commencé la sortie mondiale de la version bêta de MIUI 11 basée sur Android 10 il y a deux jours, le 4 mars. Pas même 48 heures plus tard, les propriétaires de Pocophone F1 ont commencé à signaler qu’ils recevaient la version stable d’Android 10 même s’ils ne participaient pas à la bêta. programme (h / t: Android Police).

Lisez aussi: Pocophone F2: Celui que nous attendons, mais la foudre peut-elle frapper deux fois?

La mise à jour apporte toutes les qualités standard d’Android 10, mais le skin MIUI 11 du Pocophone F1 ajoute également quelques ajustements supplémentaires. Les utilisateurs peuvent s’attendre au nouveau mode sombre à l’échelle du système Android, à une meilleure confidentialité, à de nouvelles polices et même à la nouvelle alternative d’Apple AirDrop pour Oppo, Xiaomi et Vivo. Il y a également plusieurs autres nouveaux ajouts introduits ici, y compris le correctif de sécurité Android de février.

Si vous avez un Xiaomi Pocophone F1, vous pouvez très probablement vous attendre à ce que la mise à jour Android 10 OTA arrive bientôt sur votre appareil. Vous pouvez également vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres> À propos du téléphone.

Xiaomi Pocophone F1 Encore une grande valeur

Bien que le Pocophone F1 dure depuis deux ans, il vaut toujours le coup d’œil. L’appareil bascule le SoC Snapdragon 845, jusqu’à 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage extensible et une batterie de 4000 mAh. Ce n’est peut-être pas le dernier et le meilleur, mais c’est toujours une option solide, surtout compte tenu du prix.