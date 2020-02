Xiaomi pour lancer un nouveau haut-parleur Bluetooth?

Manu Kumar Jain, le vice-président mondial de Xiaomi et le MD de Xiaomi India, a encore une fois taquiné Internet avec un tweet mystère. Le tweet concernait bien sûr le prochain nouveau produit de Xiaomi. Le tweet de Jain a taquiné Internet avec “Cela ressemble à un nouveau produit cool est votre chemin bientôt. ”

Le tweet exhortait

aux utilisateurs de deviner le prochain gros produit venant de Xiaomi.

Cela ne fait que quelques jours que Xiaomi a annoncé qu’il ajouterait quelques nouvelles fonctionnalités à son smartphone Redmi 8A. Xiaomi a également annoncé que sa marque filiale, Redmi, mettra sur le marché sa toute première nouvelle banque d’alimentation. Connaissant la signature de Xiaomi, les produits seront à la portée de la poche mais regorgent de spécifications et de produits haut de gamme en ce qui concerne son utilisation.

Le nouveau tweet de Jain semble suggérer que le nouvel appareil de Xiaomi tombera dans la catégorie du son. Il peut s’agir d’un nouveau haut-parleur Bluetooth ou d’une paire de nouveaux écouteurs. De plus, les utilisateurs de la section des commentaires pensent que puisque le Xiaomi 8A fait peau neuve, le tweet peut indiquer l’inclusion de deux haut-parleurs sur le même smartphone.

Le tweet portait le

hashtag #CarryYourSound. De son apparence, il semble très peu probable

que Xiaomi ajoutera encore un autre haut-parleur. Les chances du nouveau produit de

être un haut-parleur Bluetooth est très probable.

Xiaomi a sa propre série d’enceintes Bluetooth, et ces enceintes sont livrées dans un boîtier entièrement métallique. Il est de taille compacte et facile à manipuler. Les haut-parleurs Bluetooth Mi précédents sont disponibles dans différentes couleurs unies, ce qui le rend très attrayant. De plus, le prix des enceintes commence à seulement INR. 799 le rendant même populaire.

Si Xiaomi décide d’apporter un autre haut-parleur Bluetooth ou même s’il met à niveau le précédent, ce sera mieux que le dernier. Cependant, Xiaomi n’a pas encore confirmé la nature du nouvel appareil.

Rs. 4 999

Rs. 5 999

en stock

Flipkart