Xiaomi présente un chargeur de téléphone sans fil et un chargeur de haut-parleur Bluetooth sans fil

De nos jours, la plupart des fabricants de smartphones se concentrent davantage sur les systèmes de charge sans fil. Xiaomi Mi 10 a également apporté la charge flash sans fil. Xiaomi a également publié deux accessoires destinés à la charge sans fil, y compris le chargeur sans fil vertical de Xiaomi qui arbore une conception inclinée ergonomique et un haut-parleur Bluetooth de charge sans fil.

Le chargeur sans fil de Xiaomi est livré avec un ventilateur ultra-silencieux qui dissipe rapidement la chaleur. De plus, l’écran permet à l’utilisateur de visualiser l’écran à tout moment pendant le travail. Le chargeur est compatible avec la norme de charge sans fil Qi et a une puissance maximale de 30 W. Le chargeur sans fil de Xiaomi est au prix de 199 yuans.

L’autre appareil sans fil présenté par Xiaomi est l’enceinte Bluetooth de charge sans fil. Le chargeur est conçu pour le haut-parleur Bluetooth de Xiaomi. Il peut charger le haut-parleur Bluetooth pendant que le haut-parleur fonctionne.

Comme le chargeur sans fil, le chargeur de haut-parleur Bluetooth est également livré avec une puissance maximale de 30W. Divers smartphones tels que Xiaomi 10, Xiaomi 10 Pro, Xiaomi 9 Pro, Samsung Galaxy S10, iPhone 11 et d’autres modèles sont compatibles avec le Qi et sont également pris en charge par le chargeur.

Le chargeur sans fil fonctionne de manière optimale lorsqu’il est placé à une distance de 4 mm du haut-parleur ou du téléphone. Quant à la recharge du téléphone, elle peut se faire à l’aide de l’étui.

Le haut-parleur, d’autre part, est équipé d’une grande cavité sonore de 280 cc, de deux haut-parleurs magnétiques internes au néodyme et de fer au bore 5 W, de deux radiateurs de basses passifs et prend en charge un son surround haute fidélité. L’enceinte est livrée avec Bluetooth 5.0 et fonctionne parfaitement jusqu’à une distance allant jusqu’à 10 mètres. Il prend en charge la double connexion NFC, MIUI d’identification intelligente.

Xiaomi a annoncé qu’il serait disponible à partir du 18 février 2020 et qu’il coûterait 249 yuans. Xiaomi n’a rien dit sur sa sortie mondiale ni sur le moment où elle sera disponible en Inde.