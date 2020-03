Xiaomi sort, puis tire, Android 10 met à jour le pour Mi A3

Xiaomi a eu quelques semaines difficiles. Après que la société se soit excusée pour les retards importants dans la publication de la mise à jour Android 10 pour son Mi A3, la société a finalement pu la déployer cette semaine. Cependant, peu de temps après la publication, la société a dû retirer la mise à jour en raison d’un nombre croissant de rapports citant des bogues et d’autres problèmes avec la version.

Après que le leader de la marque en Inde, Sumit Sohal, s’est excusé pour le retard dans le déploiement d’Android 10 pour le téléphone, qui fait partie du programme Android One et censé obtenir de nouvelles versions d’Android beaucoup plus rapidement que les autres téléphones, il a rencontré de graves contrecoup des retards:

L’excuse de l’éclosion corona ne justifie pas votre négligence grave dans les mises à jour. Le déploiement d’Android 10 a commencé il y a 4 mois et Mi A3 étant un téléphone Android, aurait dû être mis à jour avant janvier lui-même. Vous nous avez fait trop attendre. N’achètera plus jamais de téléphone Xiaomi.

– Ravi Varma (@ RaviVarma3499) 26 février 2020

D’autres ont critiqué le fait que les autres téléphones de Xiaomi, tels que les séries Redmi et Poco, avaient déjà reçu les mises à jour et ont souligné que le téléphone aurait dû être mis à jour bien avant que le coronavirus ne provoque des arrêts massifs à travers la Chine.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

La société a finalement publié Android 10 pour le téléphone hier, mais la mise à jour a rapidement dû être retirée (via 9to5Google), car les propriétaires de Mi A3 ont commencé à se plaindre de problèmes tels que le bouclage de démarrage, les plantages d’applications et les problèmes avec le capteur d’empreintes digitales, entre autres. .

En outre, PiunikaWeb signale que la société envoie désormais un e-mail aux utilisateurs pour confirmer l’arrêt du déploiement et promet de le reprendre «bientôt», bien qu’une date précise n’ait pas été donnée.

Le déploiement mal géré est susceptible de rendre encore plus furieux ceux qui se sont déjà plaints des longs retards dans le déploiement pour ce qu’ils pensaient être l’un des premiers téléphones à obtenir Android 10 dans le cadre du programme Android One. Xiaomi – et Google – doivent clairement faire un meilleur travail en respectant les attentes qu’ils ont fixées pour les téléphones Android One.

La nouvelle technologie de charge sans fil de Xiaomi peut charger complètement une batterie de 4000 mAh en 40 minutes

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine?

Chaque semaine, le podcast Android Central vous apporte les dernières nouvelles technologiques, analyses et prises de vues, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous à Pocket Casts: Audio

Abonnez-vous à Spotify: Audio

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.