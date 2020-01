Xiaomi taquine déjà son MIUI 12 lié au Q3 2020

Le MIUI de Xiaomi est parmi les skins personnalisés les plus populaires, grâce aux prix incroyablement bas de la société pour ses smartphones, qui à leur tour ont poussé l’utilisation de son skin personnalisé vers de nouveaux sommets. La société est actuellement le 4ème plus grand fabricant de smartphones en termes de part de marché mondiale et détient même la première position en Inde. Certes, son skin a ses problèmes – le plus important étant le barrage de publicités servies aux utilisateurs indiens – mais il est néanmoins parmi les skins Android les plus reconnaissables.

Et, maintenant, des mois avant sa sortie, Xiaomi a déjà commencé à taquiner la prochaine version de MIUI. La page Weibo personnalisée de l’OS cette semaine a envoyé une promo pour MIUI 12 avec la légende “officiellement mis les voiles”. Cela pourrait suggérer que les ingénieurs de l’entreprise ont commencé à travailler à temps plein sur le système d’exploitation, même s’il va sans dire que le travail sur la peau avait probablement commencé des mois à l’avance.

La publication n’a pas fait grand-chose pour révéler les fonctionnalités qui l’accompagneront, nous devrons donc attendre les teasers et les promotions qui suivront à coup sûr dans les prochains mois. Certains rapports suggèrent que MIUI 12 rendra le mode sombre à l’échelle du système à tous les utilisateurs. Alors que MIUI 11 avait déjà introduit la fonctionnalité sur les téléphones Xiaomi, certains utilisateurs ont été exclus.

Il est également important de noter que dans le monde de Xiaomi, une mise à niveau majeure du système d’exploitation ne signifie pas nécessairement qu’elle viendra avec la dernière version d’Android. Les derniers produits phares de la société comporteront probablement MIUI 12 avec Android 11, bien sûr, mais certaines de ses autres offres peuvent recevoir une variante de MIUI 12 optimisée par une expérience Android de dernière génération. À titre d’exemple, la sortie de la société de MIUI 11 pour le Redmi K20 / Xiaomi Mi 9T comprenait une liste de mises à jour importantes des fonctionnalités. Cependant, ces versions étaient toujours basées sur Android 9. La société s’est toutefois rachetée plus tôt ce mois-ci et a finalement lancé une variante Android 10 de MIUI 11 pour les téléphones.