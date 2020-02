Xiaomi taquine le lancement de & # 039; puissant & # 039; nouveaux téléphones Redmi en Inde

Serait-ce pour taquiner la série Redmi Note 9?

Que souhaitez-vous savoir

Xiaomi India a commencé à taquiner le lancement de nouveaux produits Redmi dans le pays.

La sous-marque Xiaomi pourrait faire allusion au lancement de la série Redmi 9.

Redmi dit que les nouveaux appareils «arrivent bientôt».

Plus tôt cette semaine, le chef indien de Xiaomi, Manu Kumar Jain, a partagé un teaser sur Twitter pour les produits à venir de Redmi. Même si aucun détail n’a été révélé dans ce teaser, Jain a mentionné que la gamme 2020 de l’entreprise viendrait avec des processeurs puissants et une expérience utilisateur puissante. Redmi India a publié aujourd’hui un nouveau teaser vidéo pour ses prochains appareils, qui devraient «arriver bientôt».

#Power a un nouveau look! ⚡️

Bientôt disponible. #MorePowerToRedmi! pic.twitter.com/k58iic1n5Z

– Redmi India (@RedmiIndia) 5 février 2020

Même si le dernier teaser vidéo publié par Redmi a été tweeté avec le même hashtag #MorePowertoRedmi que celui partagé par Jain, la vidéo montre la silhouette de ce qui ressemble à une banque d’alimentation. Le teaser suggère que la sous-marque Xiaomi lancera une nouvelle banque d’alimentation aux côtés du Redmi 9 et d’autres produits qu’elle prévoit de lancer dans le pays dans un proche avenir.

Redmi avait lancé la série Redmi Note 7 sur le marché indien en février de l’année dernière, ce qui rend plus probable que la société taquine le lancement de la série Redmi Note 9. La série Redmi Note 9 succédera à la série Redmi Note 8 que la marque avait lancée en Inde en octobre dernier.

La série Redmi 9 pourrait également faire ses débuts dans le pays avant la fin du premier trimestre. Des rumeurs suggèrent que le Redmi 9 pourrait être alimenté par le chipset Helio G70 de MediaTek, centré sur les jeux, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il devrait également arborer un écran de 6,6 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau en haut.

Test du POCO X2: un excellent téléphone une fois passé les origines du Redmi K30