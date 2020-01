Xiaomi veut se concentrer sur le segment premium en Inde, mais il fait face à une bataille difficile

À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le nom Xiaomi? Pour les consommateurs indiens, la marque est synonyme de téléphones économiques, et pour cause. Au cours des cinq dernières années, Xiaomi a inondé le marché indien d’une vague de téléphones d’entrée de gamme et économiques, lui permettant de gravir les échelons et de devenir le plus grand fabricant de téléphones du pays. Xiaomi détenait ce titre depuis plus de deux ans maintenant, et il l’a fait uniquement sur le dos de la série Redmi.

C’est pourquoi il est intéressant de voir que la marque concentre désormais son attention sur le segment premium. Lors d’une table ronde tenue à Delhi plus tôt cette semaine, le responsable de la catégorie de Xiaomi, Raghu Reddy, a expliqué l’engagement de la marque dans la catégorie premium, déclarant à Gadgets 360 que plusieurs “appareils phares Mi premium” feront leurs débuts en Inde au cours de 2020.

Xiaomi aura du mal à se départir de ses racines budgétaires et à s’établir comme une marque haut de gamme en Inde.

Les intentions de Xiaomi sont assez simples, mais la marque aura du mal à convaincre les clients d’acheter ses appareils premium. Xiaomi a fait un travail remarquable en s’établissant en tant qu’acteur budgétaire, et briser ces racines et se concentrer sur le segment premium sera une entreprise importante. Xiaomi a transformé la série économique Redmi en sa propre sous-marque l’année dernière, et bien qu’il y ait une nette différenciation entre les marques Redmi et Mi en Chine, ce n’est pas le cas en Inde.

La marque Redmi est synonyme du label Mi en Inde, et cela a fonctionné pour Xiaomi dans le passé car elle n’a pas lancé de nombreux appareils haut de gamme dans le pays. Mis à part le Mi Mix 2 et le Mi A1 / A2 / A3 basé sur Android One, Xiaomi s’est concentré uniquement sur les appareils Redmi, mais il cherche maintenant à changer cela. De Reddy:

Nous n’avons eu que la série Mi A au cours des deux ou trois dernières années – Mi A1, Mi A2 et Mi A3. En dehors de cela, nous n’avions aucun produit tangible. Mais maintenant, quand nous disons que nous cherchons à construire sur la série Mi pour construire des appareils phares premium et les amener au pays, il y aura une différenciation claire et cela signifie que vous verrez une approche très distinctive pour Redmi et une approche très distinctive pour Mi – qui vont tous deux être différents l’un de l’autre.

Pourquoi Xiaomi est-il soudainement intéressé à lancer des produits premium en Inde, demandez-vous? Realme, bien sûr. L’arrivée appartenant à BBK mange la part de marché de Xiaomi dans les segments d’entrée de gamme et budgétaire, et il a réussi à déjouer Xiaomi à chaque tour en 2019. Donc, Xiaomi fait ce qu’il peut pour rester en tête du jeu, et cela signifie s’appuyant sur son vaste catalogue de produits IoT et lifestyle sous le label Mi. Il n’y a vraiment aucune autre marque dans cette partie du monde qui propose une gamme aussi diversifiée de produits pour la maison intelligente, et Xiaomi cherchera à l’utiliser à son avantage en Inde.

Xiaomi a maintenant la tâche peu enviable de détourner les clients des goûts de Samsung et OnePlus.

Un autre point à considérer avec le nouveau passage au segment premium est que Xiaomi cherchera à lancer des appareils comme le Mi Mix Alpha en Inde à un moment donné cette année. Que les clients achètent réellement un appareil de marque Mi par rapport à Samsung ou OnePlus est une question entièrement différente. Il y a deux ans, le Mi Mix 2 n’a pas réussi à prendre de l’élan en Inde et, à cette époque, OnePlus a consolidé sa position dans cette catégorie.

De plus, la perception de Xiaomi en tant qu’acteur de valeur signifie qu’il aura du mal à convaincre les acheteurs de débourser les grosses sommes. Le contrecoup qui a suivi la série Redmi K20 est une preuve claire que les clients indiens sont principalement intéressés à en avoir pour leur argent lorsqu’ils achètent un produit Xiaomi. Alors que Xiaomi a été en mesure de livrer sur ce front dans la catégorie du budget en offrant régulièrement une grande valeur – ce qui porte souvent un coup sûr à la ligne de fond – il n’émettra pas une stratégie similaire dans le segment premium.

Seul le temps nous dira si Xiaomi est en mesure de tirer parti de Mi en tant que marque haut de gamme en Inde, mais ses racines dans le segment du budget constituent un obstacle important pour la marque.

