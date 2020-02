Y a-t-il des frais annuels pour la carte Citi Double Cash?

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Meilleure réponse: Non, la carte de crédit Citi® Double Cash n’a pas de frais annuels associés. Vous pouvez utiliser la carte et tous ses avantages sans payer de frais annuels.

La carte Double Cash Card Citi® est l’une des cartes de crédit cash back les plus sous-estimées actuellement sur le marché. C’est la seule carte de crédit qui vous rapporte deux fois: 1% lorsque vous effectuez un achat et 1% supplémentaire lorsque vous payez votre facture. C’est une carte fantastique qui vous encourage à travers son système de récompenses à être financièrement intelligent, mais à quel prix? Quel genre de frais annuels devez-vous payer pour avoir cette carte?

Heureusement, la carte Double Cash Citi® ne facture aucun frais annuel. C’est l’une des meilleures cartes de crédit cash back «sans frais annuels» actuellement. Cela ne veut pas dire que cette carte ne comporte aucun frais. Vous devez payer des frais de transaction à l’étranger avec cette carte, donc ce n’est pas celle à utiliser lorsque vous voyagez à l’étranger.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, NordVPN, Surfshark et plus

Vous devez également payer des frais si vous souhaitez profiter de l’offre de transfert de solde fournie avec cette carte qui vous donne un APR de 0% sur les transferts de solde pendant 18 mois; après cela, l’APR variable sera de 15,49% à 25,49% en fonction de votre solvabilité. Les frais sur les transferts de solde sont de 5 $ ou 3% du montant de chaque transfert, le montant le plus élevé étant retenu.

La carte Double Cash Citi® offre également des avantages supplémentaires comme Citi Entertainment, qui vous donne un accès exclusif et des tarifs aux concerts et événements sportifs. La carte comprend également la protection de la carte de crédit et la protection des achats. C’est une excellente carte qui vise à vous rapporter de l’argent tout en restant financièrement responsable. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette carte, voici tout ce que vous devez savoir.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.