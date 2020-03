Disney Plus compte déjà plus de 28 millions d’abonnés, et il en aura encore plus cette semaine avec son lancement dans de nombreux pays européens. C’est déjà un prix très raisonnable pour un tel service, qui ne coûte que 6,99 $ par mois ou 69,99 $ pour un abonnement annuel. Pourtant, de nombreuses personnes se sont demandées si un rabais étudiant Disney Plus était également disponible. Après tout, Amazon Prime a un rabais étudiant de 50%, qui comprend l’accès à son service Prime Video. En outre, un rabais étudiant Spotify Premium est disponible pour la moitié de son prix normal, et il offre gratuitement à la fois Hulu et Showtime.

Un étudiant peut-il donc économiser de l’argent sur un abonnement Disney Plus? Voyons s’il existe un rabais étudiant Disney Plus en ce moment.

Y a-t-il un rabais étudiant Disney Plus?

La réponse courte est malheureusement «non». Le service n’offre pas de remise ciblant spécifiquement les étudiants, du moins pas pour le moment. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas économiser de l’argent lorsque vous vous inscrivez à Disney Plus. Vous pourriez obtenir jusqu’à un an gratuitement.

De plus, si vous optez pour la souscription annuelle, vous économiserez environ 14 $ par rapport à l’utilisation du forfait mensuel pendant 12 mois.

Abonnement annuel Disney Plus 12 mois pour le prix de 10

Le service de streaming est la maison de tous les films Pixar, Marvel et Star Wars. Il contient également un tas d’originaux passionnants comme The Mandalorian, Le monde selon Jeff Goldblum, et plus encore.

Enfin, il y a le forfait Disney Plus-Hulu-ESPN Plus. Vous pouvez obtenir les trois services de streaming pour un prix de 12,99 $ par mois. Vous économiserez près de 5 $ par rapport à l’inscription à chaque service par eux-mêmes.

Abonnement Disney Plus-Hulu-ESPN Plus Un gros lot pour un prix pas cher

Vous pouvez vous inscrire pour obtenir trois excellents services de streaming, Disney Plus, Hulu (avec publicités) et ESPN Plus. pour le prix de seulement 12,99 $ par mois.

Nous garderons un œil ouvert si un rabais étudiant Disney Plus apparaît dans les prochains mois. En attendant, profiterez-vous de l’un de ces rabais ou plans gratuits déjà établis?

