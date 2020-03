Yahoo Mobile offre un plan illimité pour 40 $ par mois

Yahoo Mobile

Yahoo est l’ombre d’elle-même ces jours-ci, mais la marque se prépare à lancer un tout nouveau MVNO propulsé par la société mère Verizon.

Android Police a repéré le site Web Yahoo Mobile, révélant que l’opérateur utilise le réseau LTE de Verizon et propose un plan de 40 $ par mois. Ce plan offre un nombre illimité de conversations, de SMS et de données mobiles. Les données illimitées sont accompagnées de la mise en garde que vos vitesses pourraient ralentir en raison de la congestion, bien qu’elles prétendent ne pas limiter votre connexion en fonction de l’utilisation.

Le site Web note également que le partage de connexion est limité à 5 Mbps et un appareil à la fois. Mais sinon, la marque dit que vous devriez vous attendre à des vitesses de téléchargement comprises entre cinq et 12 Mbps, et des vitesses de téléchargement d’environ deux à 5 Mbps.

Le gros problème est que l’inscription à Yahoo Mobile nécessite un compte Yahoo, et je ne peux pas imaginer que des tas de gens seront impatients de s’inscrire pour un nouveau compte Yahoo suite à une violation de données de haut niveau en 2016. vous voulez vous lancer dans l’action? Eh bien, l’opérateur offre également un accès gratuit à Yahoo Mail Pro (e-mail sans publicité et 1 To de stockage) et au support technique de Yahoo Account Pro avec le plan.

Néanmoins, le MVNO propose également un certain nombre de téléphones si vous en souhaitez un avec un plan. Les appareils répertoriés par la société incluent la famille iPhone d’Apple, la gamme Google Pixel, les téléphones Motorola et les différents appareils de Samsung. La firme propose également divers téléphones d’occasion si vous avez un budget et que cela ne vous dérange pas.

Que pensez-vous du plan et de la stratégie de Yahoo Mobile? Donnez-nous votre avis ci-dessous.

