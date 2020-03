YouTube et Amazon pour rétrograder la qualité vidéo en raison d’un coronavirus – .

Suivant l’exemple de Netflix, YouTube et Amazon ont annoncé leur intention de réduire la qualité du flux vidéo en Europe afin de réduire la pression sur Internet.

Les vidéos YouTube seront désormais en SD par défaut, mais les utilisateurs peuvent régler manuellement les vidéos individuelles en HD s’ils le souhaitent.

Le coronavirus entraînant une augmentation du nombre de personnes passant désormais leurs journées à la maison, il est à craindre que les fournisseurs d’accès Internet ne soient pas en mesure de gérer ce qui pourrait être une augmentation sans précédent du trafic.

Avec des millions de personnes qui restent à la maison pendant la journée à cause du coronavirus – soit parce qu’elles ont été licenciées soit parce qu’elles travaillent à domicile – on craint que la bande passante Internet soit poussée à sa limite. À ce stade, un rapport de Speedtest a récemment révélé que les vitesses de téléchargement moyennes dans les zones particulièrement touchées par Covid-19 avaient en fait baissé.

À la lumière de cela, et dans le cadre d’un effort pour maintenir la connectivité Internet robuste, Netflix a récemment obligé, avec une demande de l’UE, à dégrader la qualité de ses flux vidéo afin de réduire la pression sur l’infrastructure Internet. Plus précisément, l’UE a demandé à Netflix de réduire la qualité de ses flux de la HD à la définition standard.

En réponse, Netflix a annoncé hier soir son intention de réduire le débit binaire de tous les flux en Europe pendant 30 jours. Le résultat final est que l’abonné Netflix moyen utilisera environ 25% de données en moins qu’auparavant.

Suivant l’exemple de Netflix, YouTube a annoncé aujourd’hui que tous ses flux seront en définition standard par défaut. Cependant, les utilisateurs auront toujours la possibilité d’ajuster les paramètres de chaque vidéo et de revenir à la qualité HD s’ils le souhaitent.

Dans une déclaration à ce sujet à TechCrunch, un porte-parole de YouTube a expliqué:

Les gens viennent sur YouTube pour trouver des nouvelles faisant autorité, apprendre du contenu et établir des liens en ces temps incertains. Bien que nous n’ayons vu que quelques pics d’utilisation, nous avons mis en place des mesures pour ajuster automatiquement notre système afin d’utiliser moins de capacité du réseau. Nous sommes en pourparlers en cours avec les régulateurs (y compris l’Ofcom), les gouvernements et les opérateurs de réseau dans toute l’Europe, et nous nous engageons à faire temporairement défaut de tout trafic au Royaume-Uni et dans l’UE à la définition standard. Nous continuerons notre travail pour minimiser le stress sur le système, tout en offrant une bonne expérience utilisateur.

Pour être clair, la décision de Netflix et YouTube de dégrader la qualité de leurs flux vidéo ne s’applique qu’aux utilisateurs en Europe. Pour l’instant, rien n’indique qu’une démarche similaire pourrait se produire aux États-Unis.

Amazon se joint également à la fête, le géant du commerce de détail notant qu’il a décidé de réduire la qualité de ses flux vidéo sur Prime Video.

“Prime Video travaille avec les autorités locales et les fournisseurs de services Internet lorsque cela est nécessaire pour aider à atténuer la congestion du réseau”, a déclaré un porte-parole d’Amazon, “y compris en Europe où nous avons déjà commencé à réduire les débits de streaming tout en maintenant une expérience de streaming de qualité pour nos clients.”

