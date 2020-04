YouTube Inde dit au revoir à des millions, bonjour aux lakhs et aux crores

Au cours de l’histoire, les sociétés ont développé leurs propres systèmes de numérotation pour répondre à leurs propres besoins. De nos jours, la plupart des pays du monde partagent un système de base 10 commun, mais différentes régions ont encore leurs propres grandeurs importantes. Entrez le crore et le lakh et un changement majeur de la part de YouTube India pour commencer à utiliser ces unités au lieu de milliers et de millions pour compter les vues, les abonnés, les likes, etc.

Nous avons été largement informés de ce changement au cours des dernières 24 heures par des utilisateurs du sous-continent qui ont vu quelque chose comme “17M vues” se transformer en “1,7 crore vues”.

Hey @AndroidPolice & @ArtemR YouTube montrant maintenant le nombre de vues en nombre indien comme auparavant “5M vues” et maintenant “50 vues Lakh”, pic.twitter.com/jRvJ2Q65qW – Rishabh Baid Jain (Pulkit) (@imRishabhBaid) 17 avril 2020

Pour ceux qui ne sont pas familiers, lakh ou parfois lac est utilisé pour désigner cent mille (10⁵) tandis que crore représente cent lakhs (soit 10 millions ou 10⁷).

Des milliers sont encore utilisés.

Certains systèmes numériques asiatiques, y compris les systèmes chinois et japonais, marquent des unités significatives dans des facteurs de 10 000 jusqu’à 10⁴⁴ (soit 10 septillions). YouTube dans ces langues utilise ces unités locales.

Tout cela pour dire qu’il est agréable de voir la reconnaissance de la plateforme pour une langue que plus de 1,3 milliard de personnes utilisent quotidiennement.