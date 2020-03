YouTube met en évidence les chaînes qui aident les enfants à apprendre lorsqu’ils sont coincés à la maison

Des millions d’enfants sont coincés à la maison en ce moment en raison de la pandémie de coronavirus, mais cela ne signifie pas qu’ils devraient être en mode vacances d’été pour l’instant. Pour aider les parents à se lancer dans l’enseignement à domicile, Google a dressé une liste de créateurs et de chaînes Youtube qui facilitent l’apprentissage à domicile pour les enfants de tous âges.

le [email protected] Le site a été créé en partenariat avec la Khan Academy pour offrir des ressources utiles aux familles afin que rester à la maison puisse être transformé en quelque chose de productif et éducatif. Le contenu est divisé en trois groupes, avec des recommandations pour les chaînes adaptées aux enfants d’âge préscolaire, aux enfants de cinq ans et plus et aux enfants de 13 ans et plus.

Pour les plus jeunes, des chaînes telles que CBeebies, Sesame Street et PBS Kids sont sur la liste. SciShow Kids, Cool School et Amoeba Sisters sont suggérés pour les enfants du groupe suivant. Le groupe le plus âgé est envoyé en direction de Discovery Education, Minute Physics et The Coding Train. Comme le souligne le site, ceux-ci ne sont pas conçus pour remplacer complètement les devoirs déjà assignés par les enseignants, mais ils peuvent être un moyen amusant d’encourager un apprentissage supplémentaire et d’empêcher les petits de devenir fous. Si vous avez besoin de plus d’aide pour gérer le temps de vos enfants, la page des ressources comprend également des liens vers les horaires des activités quotidiennes de la Khan Academy.

Si vous êtes un adulte et que vous souhaitez également passer votre temps d’isolement à apprendre au lieu de jouer à des jeux vidéo et de boire de grandes quantités de vin, pourquoi ne pas consulter la liste de David sur les chaînes YouTube qui peuvent vous apprendre une ou deux choses.