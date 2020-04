YouTube Music déploie des profils d’utilisateurs partageables

Par rapport à Spotify, les options sociales de YouTube Music semblent plutôt ternes, mais Google travaille à changer cela. Bien que vous ne puissiez pas suivre d’autres personnes pour l’instant ou obtenir un Duo Mix spécial pour vous et votre personne spéciale, vous pouvez maintenant au moins partager votre profil avec vos listes de lecture publiques avec d’autres via des liens.

Interface d’application.

La fonctionnalité est déployée sur l’interface Web (via 9to5Google) et l’application. Pour autant que nous puissions le dire, vous ne pouvez pas trouver d’autres personnes en cherchant simplement leurs noms, cependant, et vous ne pouvez pas suivre des personnes (autres que des artistes). Vous devez vous diriger vers une liste de lecture publique et cliquer ou appuyer sur le nom du créateur pour voir son profil. Il en va de même lorsque vous souhaitez voir et partager le vôtre. La meilleure façon de le faire consiste à vous diriger vers vos listes de lecture dans votre bibliothèque, à en ouvrir une et à appuyer ou cliquer sur votre nom. Un bouton de partage vous permet ensuite de copier un lien vers votre profil. Sur l’interface Web, vous pouvez également simplement copier le lien dans la barre d’adresse.

Interface de bureau.

Les profils se déploient comme un changement côté serveur et semblent avoir déjà atteint beaucoup de gens. Si vous ne les voyez pas encore, vous pouvez essayer d’obtenir une version plus récente de l’application YouTube Music sur le Play Store ou APK Mirror, mais votre kilométrage peut varier.