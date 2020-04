YouTube Music déploie une bibliothèque améliorée et plus logique

L’adaptation à YouTube Music peut être pénible si vous êtes un utilisateur de Play Music depuis des années. Google a promis d’apporter divers changements pour faciliter la transition, et il en déploie un aujourd’hui. YouTube Music a une nouvelle organisation de bibliothèque qui facilite la recherche d’artistes ou de pistes spécifiques.

Auparavant, l’accès à la bibliothèque YouTube Music vous présentait une barre de défilement avec des éléments récents, puis des raccourcis vers les téléchargements, les listes de lecture, etc. Les chansons et les artistes (ce que vous vouliez probablement la plupart du temps) étaient tout en bas. Cependant, l’ajout d’un album ou d’une chanson n’a pas nécessairement ajouté l’artiste correspondant ou vice versa. Cela semble changer, sur la base d’une capture d’écran publiée sur Reddit.

Avec la nouvelle interface utilisateur (ci-dessus), l’ajout de chansons ou d’albums à votre bibliothèque ajoutera l’artiste à votre liste d’artistes. Autrement dit, vous n’avez pas besoin de faire tout votre possible pour vous abonner manuellement à l’artiste. De plus, vous pouvez ajouter des albums et les chansons apparaîtront toutes dans la liste des chansons. Voir? Cela a beaucoup plus de sens. Personne dans l’équipe AP ne semble avoir encore la nouvelle interface utilisateur, c’est donc probablement au début du déploiement.