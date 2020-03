YouTube Music teste la nouvelle interface utilisateur Now Playing avec un accès plus simple aux paroles

Plus d’un an après son lancement, Google apporte toujours des améliorations lentes mais tangibles à YouTube Music. Bien que la possibilité de télécharger vos propres pistes sur le service ne soit pas encore en ligne, nous avons maintenant la confirmation que cela arrive. Une nouvelle un peu moins intéressante est que l’application teste une nouvelle interface Now Playing améliorée.

Le but de cette nouvelle interface utilisateur est de rendre tout plus clair. Les boutons de lecture aléatoire et de répétition ne sont plus masqués dans la superposition de la file d’attente coulissante, et les paroles sont affichées de manière plus visible au lieu d’être mystérieusement cachées derrière le bouton d’information. Il y a également plusieurs changements cosmétiques, y compris une pochette d’album centrée et une barre de progression, une bascule pour la chanson / vidéo et un remaniement des différents boutons.

La gauche: Vieux. Droite: Nouveau.

Le menu déroulant inférieur occupe désormais la majeure partie de l’écran lorsqu’il est développé, laissant une petite barre de lecture en haut. Il est également tabulé, avec la file d’attente Up Next existante ainsi que le nouvel onglet Lyrics.

La gauche: Vieux. Droite: Nouveau.

Cette modification semble être déployée côté serveur. Notre tipster est sur la v3.53.51 de l’application (APK Mirror), mais nous n’avons pas pu répliquer malgré l’exécution de la même version.

Déployer largement

Google confirme que cette interface utilisateur est désormais déployée pour tout le monde. Voici la liste complète des changements.

Le basculement entre les chansons et les vidéos dans l’application est désormais toujours visible sur la page du lecteur pour faciliter le passage fluide entre une chanson et son clip, une fonctionnalité uniquement proposée par YouTube Music.

Des paroles statiques sont en cours de déploiement dans l’application, offrant un accès très visible pour suivre les pistes. Bien qu’elle soit encore en phase d’expérimentation, cette fonctionnalité continuera d’être développée.

Le contrôle de la lecture est plus pratique avec la répétition et la lecture aléatoire désormais situées sur la page du lecteur.

Télécharger, partager et ajouter des chansons à des listes de lecture est maintenant plus facile que jamais avec les trois fonctionnalités accessibles en appuyant sur la pochette d’album.

Le déploiement ne fait que commencer aujourd’hui et il faudra du temps pour atteindre tous les appareils. Google dit que nous devrions tous avoir la nouvelle interface utilisateur dans quelques semaines.