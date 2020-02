YouTube Music vous permettra bientôt de télécharger votre propre musique

Lorsque Google a introduit YouTube Music pour la première fois, il a promis de lui transférer toutes les fonctionnalités de Play Music. L’exécution a été atrocement lente, mais il semble que nous y arrivions. Google semble être dans les dernières étapes de la préparation de la fonctionnalité de téléchargement pour YouTube Music, car une page de support est apparue qui explique comment vous pouvez ajouter vos propres fichiers au service de streaming. Cependant, la fonctionnalité ne semble pas être en direct pour personne.

Le document de support décrit deux façons d’ajouter de la musique. Vous pouvez soit glisser-déposer des fichiers dans le lecteur Web music.youtube.com, soit cliquer sur l’icône de votre compte dans le coin supérieur droit. Une barre de progression apparaîtra et vous recevrez un message une fois que les chansons auront été ajoutées avec succès. Google indique que les fichiers FLAC, M4A, MP3, OGG et WMA sont pris en charge.

Pour afficher et gérer votre contenu une fois que la fonctionnalité est en direct, accédez à Bibliothèque -> Morceaux -> Téléchargements ou Bibliothèque -> Albums -> Téléchargements. Pour accéder à ces chansons dans l’application, vous devrez utiliser la version 3.51 ou plus récente, qui a été publiée début février et aurait déjà dû être largement déployée. Tout comme dans Play Musique, vous pourrez écouter votre propre musique hors ligne et sans publicité, même si vous n’êtes pas abonné au service de streaming.

Le site d’assistance comprend également une note pour les utilisateurs de Play Musique, indiquant que Google leur fournira un moyen de transférer facilement leur musique à l’avenir. La société affirme également que le service ne va nulle part pour l’instant et qu’il “vous donnera un préavis suffisant” avant de le retirer. Cela pourrait devenir l’une des meilleures transitions de services de l’histoire de la société.En attendant, les fans d’Inbox manquent toujours cruellement des fonctionnalités promises dans Gmail.

Merci: Vegar, José, Nord