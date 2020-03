YouTube, Netflix ont réduit la qualité de la vidéo en Europe et plus d’actualités technologiques aujourd’hui

Votre condensé technologique, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le vendredi 20 mars.

1. À venir bientôt: tout de qualité inférieure?

YouTube a rejoint Netflix pour réduire la qualité vidéo en Europe, et cela pourrait bien être le début de choses à venir.

. rapporte que YouTube baisse la qualité de ses vidéos en Europe, tout comme Netflix l’a fait du jour au lendemain, à la demande du chef de l’industrie européenne Thierry Breton.Breton a d’abord exhorté les plateformes de streaming à réduire la qualité de leurs vidéos pour éviter les problèmes Internet, et les rapports sont qu’il a parlé directement à YouTube et aux patrons de Google: «Cette décision est intervenue après que Breton eut parlé au PDG d’Alphabet Sundar Pichai et au PDG de YouTube, Susan Wojcicki. Il a déclaré que jusqu’à présent, il n’avait vu que quelques pics d’utilisation, mais a décidé d’agir pour minimiser la pression sur le système. “” Nous nous engageons à basculer temporairement tout le trafic de l’UE vers la définition standard par défaut “”, a déclaré YouTube dans un communiqué. Et bien que nous sachions ce que Netflix a fait plus spécifiquement en tentant de réduire son trafic réseau de 25%, nous ne savons pas exactement quels sont les objectifs de YouTube, à part réduire la qualité de ses flux.Le streaming Netflix HD standard utilise environ 3 Go de données / heure, passant à 1 Go / h pour la SD. Sur YouTube, je peux toujours sélectionner les options 4K sur les flux 4K pour l’instant et obtenir la qualité 4K, bien que cela puisse changer dans un court laps de temps.En attendant, la France a également demandé à Disney de retarder la lancement de Disney + pour réduire les congestions éventuelles: il devait être lancé le 24 mars 2020.

Économie d’argent!:

Il convient de se rappeler que Netflix et YouTube ne s’en soucient pas du tout: la baisse de la qualité des données (avec une excuse pratique) lui permet d’économiser de l’argent sur les coûts de bande passante en streaming, qui sont d’énormes pourcentages de ses dépenses commerciales. D’autres régions ou pays comme les États-Unis adopteront-ils des demandes similaires auprès des acteurs du Big Data? Vous pouvez jeter un œil aux tendances du trafic en Allemagne, en Suède et à une ville plus granulaire à Amsterdam, par exemple. Et oui, il y a une augmentation notable, mais pas un pic significatif, bien que ma compréhension de la capacité et des limites ne soit que rudimentaire.Plus important encore, ma radio lofi hip hop préférée – battements pour se détendre / étudier, sera-t-elle affectée? Autres impacts du streaming du travail à domicile sur Netflix, Spotify et Twitch, ci-dessous

