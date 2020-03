YouTube plafonne la qualité du streaming à 480p en Inde en raison d’un coronavirus

YouTube et de nombreux autres services de streaming ont réduit leur utilisation de la bande passante pour éviter d’éventuels problèmes de congestion du réseau dus au fait que tout le monde reste à la maison et utilise Internet plus que d’habitude en ces temps difficiles. Pour beaucoup, les vidéos YouTube commencent automatiquement à 480p ou 720p, mais il est toujours possible de sélectionner manuellement une résolution plus élevée. Selon les développeurs XDA, Google a adopté une approche plus drastique pour certaines régions de l’Inde et a commencé à plafonner la qualité du streaming à 480p pour ceux qui utilisent l’application Android ou iOS, sans possibilité d’aller plus haut manuellement.

La plupart des rapports peuvent apparemment être localisés à Mumbai et à Delhi, tandis que des gens d’autres régions du pays disent qu’ils continuent de voir des résolutions plus élevées, mais cela pourrait changer plus tard. Les personnes concernées considèrent 480p comme l’option la plus élevée disponible dans le menu de réglage de la qualité vidéo, même s’ils sont abonnés à YouTube Premium. Cela a même conduit à des commentaires hostiles accusant les créateurs de télécharger des vidéos basse résolution – ce qui est compréhensible, car il n’y a pas d’avertissement dans l’application indiquant aux utilisateurs ce qui se passe exactement. Heureusement, les vidéos sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables ne sont pas affectées pour l’instant.

#YouTube limite en effet les vidéos à une résolution de 480p (oui, je ne peux pas passer manuellement à des résolutions plus élevées) sur les appareils mobiles (Android et iOS) en Inde. Des résolutions plus élevées sont toujours accessibles sur les ordinateurs portables / PC / Mac. C’est probablement pour

Bien que vous puissiez penser que YouTube aurait pu au moins offrir le 720p comme alternative si vous avez besoin de voir quelques détails supplémentaires, vous devez garder à l’esprit que l’Inde est le deuxième pays le plus peuplé avec la deuxième base d’utilisateurs d’Internet au monde. Il est possible que cette restriction drastique soit absolument nécessaire pour éviter les congestions et les surcharges du serveur.