YouTube Premium et Music désormais disponibles au Nigéria, aux îles Turks et Caicos, au Venezuela

YouTube Premium et YouTube Music Premium sont désormais disponibles dans 80 pays. Les programmes ont atteint cette étape en devenant disponibles au Nigéria, aux îles Turks et Caicos et au Venezuela.

Les abonnements premium à YouTube sont disponibles dans les plans familiaux au Nigéria et dans les îles Turques et Caïques, mais pas au Venezuela.

YouTube Premium offre une lecture sans publicité, des téléchargements de vidéos et une lecture en arrière-plan. YouTube Music se concentre davantage sur la diffusion de musique avec Music Premium, qui propose également des téléchargements de pistes.