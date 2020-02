YouTube Premium et Music partagent 20 millions d’abonnés, YouTube TV en compte plus de 2 millions

Les gens passent plus de temps sur YouTube, ce qui signifie que les acheteurs d’annonces dépensent plus d’argent pour les atteindre. Il se trouve également qu’un nombre croissant de téléspectateurs paient pour éviter ces publicités et même pour regarder des émissions non YouTube. C’est l’image que la société mère Alphabet peint avec son rapport sur les résultats du quatrième trimestre.

Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, a déclaré aux investisseurs lors de la conférence téléphonique prévue que la société a décidé de divulguer certains points de données pour la première fois. En ce qui concerne YouTube, nous apprenons que YouTube Music et YouTube Premium ont recueilli une base combinée de plus de 20 millions d’abonnés, tandis que YouTube TV compte maintenant un total de 2 millions de clients.

YouTube Music et YouTube Premium offrent tous deux des expériences d’écoute et de visualisation sans publicité ainsi que des fonctionnalités supplémentaires telles que la lecture en arrière-plan et le téléchargement de vidéos. Ces programmes ont commencé sous le nom de YouTube Music Key en 2014. Au cours de l’année écoulée, la société a pu diffuser ces services dans plus de régions avec près de 50 nouveaux marchés au cours de l’année écoulée. Il a également ouvert des options à moindre coût à certains de ces marchés, tels que les tarifs étudiants et les abonnements prépayés.

D’un autre côté, le service de télévision sur YouTube a dû rivaliser sur un marché américain bondé depuis ses débuts en 2017. Il a lentement ajouté des chaînes régionales et nationales à sa liste maigre, a subi des pannes tôt et a dû augmenter prix d’abonnement deux fois. À la fin de ses 7 premiers mois, YouTube TV ne comptait que 300 000 abonnés. Google a orienté ses efforts vers le marketing et le partenariat avec les FAI pour proposer YouTube TV dans des offres promotionnelles.

Que les deux programmes rapportent ou non de l’argent, YouTube continue d’augmenter ses revenus publicitaires – en hausse de 26% en glissement annuel pour atteindre 15 milliards de dollars pour toute l’année.