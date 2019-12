YouTube teste un moyen de trouver rapidement des créateurs présentés dans des collaborations vidéo

YouTube teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui sera d'une grande aide pour les créateurs et leur public. La nouvelle section "en vedette dans cette vidéo" permettra aux téléspectateurs de trouver et de s'abonner à YouTubers plus facilement lorsqu'ils apparaissent dans des vidéos d'autres chaînes. Auparavant, les créateurs devaient passer par la difficulté d'ajouter manuellement tous les liens dans la description de la vidéo, en détaillant chaque YouTuber apparaissant dans la vidéo. Un exemple parfait de cela a été montré dans la vidéo Tech YouTube Rewind: Best of 2019 de René Ritchie. Dans la vidéo, il présente certains de ses YouTubers technologiques préférés de l'année et inclut des liens vers chacun dans la description.

Non seulement c'est un processus fastidieux, mais il n'a pas non plus la meilleure présentation en encombrant la description de la vidéo avec des liens texte vers plus de 10 comptes YouTube différents. Selon un récent post sur la communauté YouTube, cela pourrait changer très bientôt avec les tests de la section "en vedette dans cette vidéo" qui ont commencé le 17 décembre 2019.

Test de la section "en vedette dans cette vidéo" sur Android: pour faciliter la découverte de nouveaux créateurs et l'abonnement à leurs chaînes, nous testons une section "en vedette dans cette vidéo" juste en dessous de la vidéo que vous regardez – elle mettra en évidence les créateurs qui sont présentés dans la vidéo (sur la base d'une gamme de signaux sur la vidéo) et qui incluent des liens vers la chaîne du créateur présenté avec la possibilité de s'abonner. Nous commençons cette expérience avec un groupe diversifié de créateurs les plus recherchés dans différentes catégories sur YouTube, et seul un petit pourcentage de téléspectateurs utilisant l'application YouTube Android verront la fonctionnalité pendant que nous collectons des commentaires.