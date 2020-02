YouTube TV met fin à la prise en charge de l’abonnement à l’App Store

YouTube a envoyé des e-mails aux clients aujourd’hui pour leur annoncer la fin de la prise en charge des abonnements App Store pour YouTube TV en mars.

Comme Netflix, YouTube supprime son abonnement de l’App Store. Vous pouvez toujours vous inscrire au service sur son site Web. Cela signifie qu’Apple ne peut plus supporter sa réduction des frais.

Vous êtes actuellement abonné à YouTube TV via les achats via l’application Apple. Nous vous écrivons donc pour vous informer qu’à partir du 13 mars 2020, YouTube TV n’acceptera plus de paiement via les achats via l’application Apple.

Les membres de YouTube TV pourront toujours regarder du contenu YouTube TV sur les appareils Apple.

Vous serez facturé pour un dernier mois de service, puis votre abonnement d’achat intégré sera automatiquement annulé à votre date de facturation après le 13 mars 2020.

YouTube devra également supprimer les références à l’abonnement de son application, car les règles de l’App Store n’autorisent pas les applications à se lier à des abonnements non-App Store.

