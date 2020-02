YouTube TV n’inclura plus les réseaux sportifs régionaux Fox

Couper le câble n’est plus aussi bon marché qu’avant. YouTube TV est l’un des acteurs les plus dominants du marché du streaming TV, mais son prix a été relevé à plusieurs reprises dans le but de maintenir ses réseaux – le service coûtait à l’origine 35 $ / mois, puis à 40 $ / mois en 2018, puis 50 $ / mo à partir de l’année dernière. Aujourd’hui, le service perd l’une de ses plus grandes forces, les chaînes sportives locales.

YouTube TV a annoncé sur son compte Twitter (et dans des e-mails envoyés aux abonnés) qu’elle ne diffusera plus de chaînes régionales de sport Fox et du réseau YES, citant l’augmentation des coûts de Sinclair Broadcast Group. Fox a dû vendre ses réseaux régionaux l’année dernière dans le cadre de concessions réglementaires, afin que Fox puisse être acquis par Disney, et Sinclair a acheté la plupart des chaînes pour 10,6 milliards de dollars.

Pour vous proposer plus de 70 chaînes, nous avons des contrats avec des propriétaires de contenu qui sont périodiquement renégociés. Sinclair Broadcast Group, propriétaire des réseaux sportifs régionaux FOX et du réseau YES, est l’un des plus importants propriétaires de stations de télévision locales aux États-Unis.

Nous achetons des droits à Sinclair pour vous distribuer du contenu. Malgré tous nos efforts, nous n’avons pas pu parvenir à un accord avec Sinclair. Par conséquent, nous ne proposerons plus les réseaux sportifs régionaux FOX, y compris le réseau YES, à partir du 29 février.

Nous ne prenons pas cette décision à la légère. Cela reflète la hausse du coût du contenu sportif. Vous avez peut-être remarqué que plusieurs autres services de télévision ont également décidé de supprimer les réseaux sportifs régionaux FOX de leurs listes.

Merci pour votre adhésion car nous nous efforçons de créer la meilleure expérience de streaming possible pour vous. Vous recevrez un e-mail aujourd’hui si vous êtes concerné par ce changement.

Comme le laisse entendre YouTube, Sling TV et fuboTV ont également récemment supprimé les réseaux Fox régionaux de leurs services, les deux sociétés citant également une augmentation des coûts. Cela laisse Hulu et AT&T TV Now comme les seuls services de streaming TV restants avec les chaînes. Les chaînes nationales Fox Sports (FS1 / FS2) appartiennent à Fox Corporation et non à Sinclair, elles ne devraient donc pas être affectées.

La perte des chaînes aurait pu être plus indulgente si YouTube TV baissait le prix en même temps, mais aucune action de ce type n’a été annoncée. Peut-être que YouTube espère que les chaînes reviendront à un moment donné (les combats de gifles publiques sont un facteur commun dans les négociations de réseau), ou envisage de payer pour d’autres réseaux pour combler le vide de contenu.