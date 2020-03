YouTube TV rend la chaîne EPIX gratuite pour tous les abonnés jusqu’au 25 avril

De nombreux fournisseurs de télévision et services de streaming ont offert du contenu gratuit supplémentaire aux abonnés, principalement pour aider à passer le temps lors de l’auto-isolement ou des verrouillages obligatoires de l’épidémie de coronavirus. Bien qu’il ne soit pas clair si cela est également une réponse au nombre croissant de personnes bloquées à la maison, YouTube TV donne à tous ses clients un accès gratuit à la chaîne EPIX pour le mois prochain.

EPIX est un réseau premium appartenant à Metro-Goldwyn-Mayer qui diffuse principalement des films sortis en salles, des documentaires et des séries produites à l’origine (un peu comme HBO ou Cinemax). À l’heure actuelle, les principales séries du réseau comprennent Belgravia, Pennyworth de DC et War of the Worlds.

La chaîne coûte généralement 6 $ / mois supplémentaires, mais du 26 mars au 25 avril, elle sera entièrement gratuite pour tous les abonnés YouTube TV. YouTube a également déclaré dans un e-mail envoyé aux clients que l’essai EPIX ne sera pas automatiquement renouvelé une fois terminé, vous n’avez donc pas à vous soucier des frais aléatoires de 6 $ par mois.