YouTube va suivre l’exemple de Netflix et réduire la qualité des flux en Europe pour alléger la pression sur les réseaux à large bande

Suivant les traces de Netflix, YouTube réduit la qualité de ses vidéos en Europe afin de réduire la pression sur les réseaux à large bande causée par une recrudescence de l’utilisation domestique à la suite de l’épidémie de coronavirus, rapporte ..

“Nous nous engageons à basculer temporairement tout le trafic dans l’UE vers une définition standard par défaut”, a indiqué la société dans un communiqué.

Les vidéos en définition standard sont plus pixellisées et moins nettes que les vidéos haute définition, mais nécessitent en conséquence moins de transmission de données.

La décision fait suite à la nouvelle de jeudi que Netflix se conformera à une demande de l’Union européenne de réduire sa qualité de vidéo en streaming en Europe pour soulager la tension réseau des millions de personnes travaillant à domicile. Netflix a déclaré qu’il réduirait le débit binaire de ses flux pendant 30 jours.

Le trafic Internet a augmenté, de plus en plus d’adultes passant au travail à distance pour se conformer aux mesures de distanciation sociale. Avec la fermeture des écoles dans de nombreux pays, les adultes qui travaillent doivent également faire face à la concurrence pour la bande passante avec les enfants qui jouent à des jeux et regardent des vidéos ou se connectent à des sessions d’apprentissage en ligne. Le lancement de Disney + en Europe mardi prochain, qui offrira du contenu en résolution 4K, ne devrait probablement pas aider les choses.

Le fournisseur de services Internet du Royaume-Uni, BT, a déclaré à BBC News que son infrastructure à large bande avait beaucoup de «marge de manœuvre» pour faire face à une demande accrue, car de plus en plus de personnes restent à la maison en raison du coronavirus. La société a déclaré que depuis mardi, le trafic de jour sur son réseau avait augmenté de 35 à 60%, l’utilisation de jour et de soir était encore bien inférieure aux niveaux les plus élevés jamais enregistrés. “La charge supplémentaire … est bien dans les limites gérables et nous avons beaucoup de marge pour qu’elle continue de croître”, a déclaré un porte-parole de BT.

Vodafone et TalkTalk, qui fournissent également des services mobiles et à large bande aux ménages britanniques, ont donné des assurances similaires à la BBC malgré une augmentation du trafic Web. Cependant, mardi, tous les réseaux mobiles du Royaume-Uni ont subi de graves pannes après que le nombre d’appels vocaux a augmenté de 30% et surchargé le système, empêchant des centaines de milliers de clients de connecter des appels à des personnes sur d’autres réseaux mobiles.

Comme Netflix, YouTube n’a pas précisé si la réduction du débit binaire sera mise en œuvre dans d’autres pays comme les États-Unis, mais il ne semble pas que les fournisseurs Internet américains aient demandé de telles mesures pour le moment.

