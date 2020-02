YouTubers! Quoi et comment sur les vignettes vidéo YouTube

Que sont les miniatures YouTube?

Les miniatures YouTube sont comme une couverture de livre qui représente ce qui va être dans la vidéo. Si les utilisateurs veulent regarder la vidéo ou non, ils peuvent décider en regardant la vignette YouTube. Si l’image miniature est accrocheuse, la décision d’ouvrir ou non la vidéo est facile. Il s’agit donc essentiellement d’une image de couverture de la vidéo. Vous pouvez modifier ou créer une miniature YouTube pour la rendre intéressante pour les gens qui souhaitent cliquer sur le lien vidéo.

Vous souhaitez télécharger votre propre miniature depuis YouTube? Voici comment faire

Dans le coin supérieur droit de l’écran YouTube, vous pouvez afficher le logo de votre chaîne lorsque vous êtes connecté à YouTube. Cliquer dessus vous permettra d’accéder au YouTube Studio pour télécharger votre miniature. Vous trouverez toutes vos vidéos répertoriées dans la section vidéo du nouveau Studio avec la vidéo la plus récente en premier et à partir de là, vous pouvez télécharger une miniature à partir de votre propre liste de vidéos YouTube.

Pour accéder à la page d’édition, cliquez d’abord sur la vidéo. Sous l’onglet de base, vous trouverez une liste des miniatures sélectionnées de la vidéo ainsi que votre miniature personnalisée actuelle. À l’intérieur de votre miniature actuelle, il y aura une boîte avec trois points. En cliquant sur la case, vous serez autorisé à remplacer votre miniature précédente par la nouvelle et vous pourrez également télécharger votre miniature existante.

En cliquant sur l’option «télécharger», vous verrez l’image dans un nouvel onglet du navigateur et à partir de là, vous pouvez enregistrer la vignette en cliquant simplement dessus avec le bouton droit. Vous n’avez pas la possibilité de choisir la résolution dans laquelle vous téléchargez la miniature, car par défaut, la miniature sera toujours téléchargée au format 1280 x 720.

Jusqu’à présent, vous avez appris à télécharger votre miniature, mais vous pouvez également télécharger la miniature de n’importe quelle vidéo YouTube. Pour télécharger une miniature à partir d’une vidéo aléatoire, il vous suffit de connaître l’ID de la vidéo et la vidéo doit également être une vidéo publique et non privée. Vous pouvez obtenir l’ID vidéo à partir de la page URL et ce sera une collection alphanumérique aléatoire après le signe égal à (=). Il vous suffit de le sélectionner, puis de le copier sur une nouvelle page de navigateur en remplaçant cet ID vidéo YouTube par l’ID vidéo copié.

Une fois que vous avez entré le nouvel identifiant vidéo, appuyez simplement sur la touche Entrée et la miniature de la nouvelle vidéo sera disponible pour visualisation. C’est aussi simple de télécharger et d’afficher la miniature d’une vidéo YouTube.

Vous pouvez également utiliser un téléchargeur de vignettes YouTube en ligne qui vous permet de télécharger n’importe quelle vignette YouTube de qualité différente. Il vous suffit de coller l’URL de la vidéo dans la case prévue à cet effet et d’appuyer sur l’option d’envoi.

Gardez simplement à l’esprit que vous copiez la miniature de la vidéo de quelqu’un d’autre, car vous pouvez le faire pour votre usage personnel soit pour afficher sa version plus grande, soit pour utiliser ses stratégies afin de créer votre propre miniature à des fins de diffusion ou à des fins commerciales.

Tout le monde a le droit d’auteur de sa propre vidéo et aussi de sa miniature, donc on ne peut pas copier la miniature d’une autre personne pour la publier dans son propre contenu sans son consentement.