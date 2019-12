Z-Wave fait des changements dans la foulée du partenariat de Zigbee sur une nouvelle norme de maison intelligente

Z-Wave est l'une des deux principales normes de la maison intelligente, mais elle s'est également retrouvée fermée aux fabricants externes en termes de fabrication de puces pour alimenter les radios de l'appareil. Eh bien, selon Le bord, qui change aujourd'hui alors que son propriétaire, Silicon Labs, a annoncé un plan pour ouvrir le protocole de la maison intelligente. Le 18 décembre, Zigbee Alliance – l'autre acteur principal des normes de connectivité pour la maison intelligente – avec Google, Amazon et Apple a créé un nouveau groupe pour créer une nouvelle norme qui améliorera les appareils connectés. Z-Wave est depuis longtemps une norme fermée, ce qui a rendu difficile l'adoption par certaines entreprises en raison du fournisseur à fournisseur unique.

"Nous voyons ces deux grandes initiatives se compléter", a déclaré Pedersen. Plus tard, Klein a ajouté: "Je pense qu'il est important de noter que chez Silicon Labs, nous voyons la situation dans son ensemble."

Silicon Labs espère qu'en ouvrant Z-Wave, l'adoption de la norme se développera. Il y a des avantages à la fois pour Zigbee et Z-Wave ainsi que pour l'utilisation de Bluetooth et Wi-Fi dans les appareils connectés. Comme pour la plupart des choses, un peu de concurrence ne fait jamais de mal car elle pousse les entreprises à pousser pour améliorer les produits.

