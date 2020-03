Zagg et OtterBox lancent des claviers et des étuis pour les nouveaux modèles d’iPad Pro

Les nouveaux modèles d’iPad Pro 2020 devant arriver entre les mains des clients demain, les fabricants d’accessoires comme Zagg et OtterBox proposent des options de boîtier et de clavier pour les nouvelles tablettes.

Zagg lance des itérations de ses Slim Book Go et Rugged Book Go pour les modèles ‌iPad Pro‌ de 11 et 12,9 pouces. Le Slim Book Go est l’option de clavier la plus mince de Zagg, offrant une couverture de béquille, des touches rétroéclairées de type ordinateur portable, un appairage multi-appareils et un clavier détachable.

Le Slim Book Go est au prix de 100 $ pour le modèle 11 pouces et 130 $ pour le modèle 12,9 pouces, qui peuvent tous deux être achetés sur le site Web de Zagg.

Le Rugged Book Go de Zagg est similaire au Slim Book Go, mais avec un boîtier extérieur plus durable qui peut résister à des chutes allant jusqu’à 6,6 pieds. Il comprend un clavier sans fil avec étui amovible, une béquille intégrée, des touches rétroéclairées de style ordinateur portable et un appairage multi-appareils.

Le Rugged Book Go pour l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Pro 12,9 pouces coûte 150 $. Aucun des claviers Zagg ne dispose de trackpads, une fonctionnalité limitée au clavier magique et aux solutions de clavier de Logitech, mais les deux sont conçus pour s’adapter à la nouvelle bosse de caméra carrée.

Pour ceux qui ont simplement besoin d’un étui de protection pour les nouveaux modèles ‌iPad Pro‌, OtterBox propose de nouveaux étuis Symmetry qui peuvent être achetés directement auprès d’Apple. Les étuis Symmetry d’OtterBox offrent une protection totale de l’appareil avec un design qui n’est pas trop encombrant.

La conception du folio protège l’écran tactile lorsqu’il n’est pas utilisé, mais peut être convertie en un support avec plusieurs angles de vision ou repliée à l’arrière du ‌iPad Pro‌.

L’étui Symmetry OtterBox de 11 pouces pour ‌iPad Pro‌ est au prix de 80 $, tandis que la version 12,9 pouces est au prix de 90 $. Les deux peuvent être achetés directement auprès d’Apple.

