ZAGG lance les étuis pour clavier iPad Slim Book Go et Rugged Book Go

Aujourd’hui, ZAGG a annoncé le lancement de nouveaux étuis pour clavier: le Slim Book Go et le Rugged Book Go. Les deux sont disponibles pour l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Pro 12,9 pouces.

Nouvelles options de clavier

Le Slim Book Go comprend un clavier détachable, des touches de style ordinateur portable avec sept options de rétroéclairage différentes, un porte-crayon Apple intégré et une batterie rechargeable qui dure jusqu’à deux ans avec une seule charge.

Il prend en charge le couplage multi-appareils afin que vous puissiez coupler votre clavier avec deux appareils en même temps, en basculant entre eux si nécessaire.

Le Rugged Book Go offre les mêmes caractéristiques, sauf que son étui robuste peut résister à des chutes jusqu’à 6,6 pieds.

Le Slim Book Go commence à 99,99 $ US et le Rugged Book Go commence à 149,99 $ US.

