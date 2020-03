Zoleo ajoute des SMS par satellite à n’importe quel smartphone pour le bas prix de 200 $

Les téléphones par satellite sont excellents et tout, mais que se passe-t-il si vous souhaitez envoyer des SMS à partir d’emplacements distants? L’entreprise technologique torontoise Zoleo croit avoir la solution: un grand appareil du même nom qui se connecte à votre smartphone, vous offrant la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages avec des centaines de caractères de n’importe où sur la Terre.

L’appareil Zoleo, qui ressemble légèrement à un jeu Simon, se connecte aux satellites en orbite et relaie les données vers votre smartphone via Bluetooth. Une fois que vous avez installé l’application qui l’accompagne (elle est disponible sur Android et iOS), vous pourrez recevoir des messages texte partout dans le monde. Le propriétaire de l’appareil peut être contacté à l’aide d’un numéro SMS dédié ou d’une adresse e-mail.

Comme vous pouvez vous y attendre, le prix d’entrée est assez élevé: le Zoleo coûte 200 $ à lui seul, et vous devez vous abonner à un plan de service mensuel pour envoyer et recevoir des messages. Les forfaits mensuels varient de 20 $ / mois avec 25 messages inclus à 50 $ / mois pour un accès illimité. C’est moins cher que la plupart des options de téléphonie par satellite, où les appareils peuvent coûter entre 500 et 1000 $ et les plans de service coûtent généralement environ 50 $, mais toujours beaucoup à payer si vous n’êtes pas souvent à la pointe de la civilisation.