Zoom a corrigé l’une des plus grosses plaintes concernant sa plateforme

Zoom a résolu un problème avec sa plate-forme qui faisait que les données d’appel étaient envoyées via des serveurs en Chine, même si aucun des participants n’y vivait.

Dans un article de blog, Zoom a déclaré:

Les équipes d’ingénierie de Zoom continuent de déployer des fonctionnalités de sécurité améliorées pour la plate-forme de communications unifiées leader de Zoom. La semaine dernière, nous avons écrit sur de nouvelles options de routage de données pour vos réunions Zoom, webinaire et données de chat. La fonctionnalité a été publiée ce week-end, et nous aimerions expliquer un peu plus comment cela fonctionne.

Des problèmes de sécurité et de confidentialité ont déjà été soulevés après qu’il soit apparu que les données des appels Zoom étaient acheminées à travers la Chine. Bien que cette dernière mise à jour apporte une sélection pour les centres de données à l’échelle mondiale, elle est clairement destinée à résoudre ce problème spécifique. Notamment, Zoom a fait de la Chine une option “ opt-in ”, plutôt que de retrait, et les clients qui ne sélectionnent pas la Chine d’ici le 25 avril ne pourront pas connecter leur compte à la Chine pour le transit de données.

Cela n’empêchera pas les personnes de toute région désélectionnée de rejoindre votre appel, mais Zoom note qu’il peut y avoir “des problèmes de latence ou de performances”. Zoom a également noté que cette ne fait pas s’appliquent à Zoom Phone ou à des fonctionnalités connexes, uniquement au trafic des réunions et des webinaires. Le blog continue:

Cette fonctionnalité d’option de centre de données est conçue pour vous donner plus de contrôle sur vos données et votre interaction avec notre réseau mondial et n’affecte aucun emplacement de données au repos. Le stockage de fichiers à long terme est toujours dans la région de votre centre de données domestique.

De plus, vous pouvez afficher dans le tableau de bord Zoom le centre de données auquel un client se connecte, ainsi que tous les centres de données connectés à un serveur HTTP Tunnel (HT) s’ils sont utilisés. Hébergés dans divers clouds publics et centres de données Zoom, les serveurs HT offrent un point de connexion aux clients incapables de se connecter à la plateforme Zoom via d’autres canaux réseau. Les centres de données et les passerelles CRC (Zoom Conference Room Connector) sont également visibles dans le tableau de bord et dans les fichiers CSV téléchargeables.