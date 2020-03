Zoom: Comment configurer un compte, rejoindre et héberger des réunions vidéo

Comme presque tout le monde travaille à domicile, nous avons tous dû trouver de nouvelles façons de rester en contact avec nos collègues, nos clients et nos amis et notre famille. Zoom est l’un des produits les plus populaires pour ce faire. Pas étonnant qu’il ait vu son cours des actions exploser ces derniers jours.

Comment obtenir un compte Zoom

Pour rejoindre simplement une réunion, vous n’avez pas besoin d’un compte – gratuit ou autre. Cependant, vous avez besoin d’un compte si vous avez l’intention d’organiser une réunion. Zoom propose une gamme de plans différents, de gratuit vers le haut. Accédez à la section Forfaits et tarifs du site Web Zoom et choisissez le forfait le plus approprié pour vous.

Quel plan me convient le mieux?

Le plan gratuit est assez étendu. Cependant, il existe des forfaits plus chers qui offrent une variété d’outils qui peuvent être utiles pour vous et votre entreprise. Aux États-Unis, le plan Pro coûte 14,99 $ par mois et par hôte, et les plans Business et Enterprise coûtent 19,99 $ par hôte et par mois.

Rejoindre une réunion

Pour accéder aux réunions, vous devez télécharger le client Zoom. Ceci est disponible sur macOS, iOS et iPadOS. Les captures d’écran de cet article proviennent d’un Mac. Cependant, les principes s’appliquent à toutes les plateformes. Si vous rejoignez une réunion organisée par quelqu’un d’autre, il vous enverra une invitation. Encore une fois, vous avez besoin d’un compte pour ce faire. Vous pouvez appuyer sur l’option Rejoindre une réunion lorsque vous chargez l’application.

Selon la façon dont vous avez été invité, vous pouvez simplement cliquer sur un lien (qui vous invite à ouvrir l’application). Si vous venez de recevoir une réunion i.d. et mot de passe, vous pouvez entrer ces détails via l’onglet Rejoindre sur l’écran d’accueil.

Organiser une réunion Zoom

Pour organiser une réunion, appuyez sur la flèche sous l’icône Nouvelle réunion. Mettez en surbrillance le numéro à 10 chiffres en bas (il s’agit de votre identification de réunion personnelle). Là, vous avez la possibilité de copier ce numéro ou de copier une invitation entière. Ces informations sont copiées dans le presse-papiers et vous pouvez les coller dans un e-mail, un message Slack ou tout autre moyen de communication avec quelqu’un.

Vous pouvez appuyer sur l’icône Nouvelle réunion elle-même. Cela lancera une nouvelle réunion. Une fois que vous avez sélectionné vos options audio et vidéo, vous êtes en réunion, tout seul. Sur le tableau de bord en bas, il y a une option Inviter. Là encore, vous avez le choix. En supposant pour l’instant que vous n’avez aucun contact enregistré Zoom, choisissez l’onglet E-mail et le haut de la boîte d’invitation. Vous pouvez maintenant envoyer l’invitation à l’aide de l’une des trois options, ou copier l’invitation et l’envoyer par e-mail vous-même.

Une fois que votre réunion a commencé, vous, en tant qu’hôte, avez le contrôle. Vous pouvez désactiver ou réactiver le son des participants et également apporter d’autres ajustements à votre réunion.

Si vous utilisez Zoom sur un appareil mobile, vous devez appuyer sur l’écran pour afficher votre tableau de bord en réunion.