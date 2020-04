Zoom: Comment organiser une réunion en toute sécurité

La semaine dernière, Zoom a franchi la barre des 300 millions d’utilisateurs quotidiens. Malgré les problèmes de confidentialité bien documentés au niveau de l’entreprise, la plate-forme de vidéoconférence est devenue essentielle pour beaucoup d’entre nous dans cette nouvelle ère du travail à domicile. En tant qu’utilisateur qui peut, pour un certain nombre de raisons légitimes, avoir à utiliser le service, il existe différentes façons de le faire de manière sûre et efficace.

Utiliser un mot de passe pour une réunion Zoom

Le 5 avril, Zoom sur les réunions protégées par mot de passe par défaut. Bien que vous puissiez annuler cela via les paramètres de votre compte Zoom, vous ne devriez vraiment pas. Il est également important que vous n’envoyiez le mot de passe qu’aux personnes que vous souhaitez réellement assister à l’appel.

Pour protéger par mot de passe une réunion que vous souhaitez planifier à l’avance, appuyez sur l’icône Planifier dans l’application Zoom. Dans la section ID de réunion, vous pouvez choisir de «Générer automatiquement» ou utiliser un ID de réunion personnel (PMI). Si vous appuyez sur l’option PMI, vous pouvez choisir un mot de passe. Un ID de réunion généré automatiquement possède également un mot de passe généré automatiquement. Quelle que soit la manière, vous pouvez ensuite partager cette invitation avec les participants prévus.

Il existe également des options avancées dont la plupart doivent être conservées par défaut, comme indiqué ci-dessus. Cependant, vous souhaiterez peut-être désactiver le son des participants à l’entrée.

Si vous invitez des personnes à rejoindre instantanément une réunion que vous avez déjà commencée, si vous appuyez sur Participants> Inviter, un mot de passe de réunion sera automatiquement créé et inclus dans votre invitation à une réunion. Sinon, si vous souhaitez le faire en utilisant votre ID de réunion personnel, appuyez sur pour afficher le menu déroulant à côté de l’icône Nouvelle réunion. Cochez la case à côté de Utiliser mon ID de réunion personnel (PMI). Passez la souris sur votre ID de réunion pour obtenir un menu supplémentaire, puis appuyez sur Paramètres PMI.

Appuyez ensuite sur la case «Exiger le mot de passe de la réunion» et saisissez le mot de passe et partagez-le avec ceux que vous souhaitez assister à la réunion.

Plus de paramètres de sécurité

Comme indiqué dans l’image ci-dessus, il existe d’autres options de sécurité dans la section Avancé. Par exemple, Activer la salle d’attente est désormais activé par défaut. Cela signifie que l’hôte peut vérifier qui entre dans la réunion, au lieu de se joindre automatiquement. De plus, par défaut, personne ne peut rejoindre une réunion avant que l’hôte ne le fasse. Au-delà de cela, vous pouvez ajuster une multitude de paramètres de sécurité en accédant à votre profil sur le site Web Zoom et en allant à Mon compte> Paramètres. Il existe de nombreuses options différentes que vous pouvez activer ou désactiver.

L’une des options disponibles consiste à autoriser l’intégration d’un mot de passe dans un lien de réunion. Personnellement, je préfère que cette option soit désactivée. Cela ajoute un peu de friction – les participants doivent taper activement le mot de passe – mais cela signifie que quelqu’un qui ne devrait pas être en communication ne peut pas se joindre simplement en cliquant sur un lien sur lequel ils ont en quelque sorte mis la main.

Verrouillez vos réunions

Une fois que toutes les personnes que vous souhaitez ont rejoint votre réunion, vous pouvez verrouiller la salle pour vous assurer que personne d’autre ne peut se précipiter.

Pour ce faire, appuyez sur l’onglet sécurité dans le menu en bas de votre réunion, puis sélectionnez Verrouiller la réunion.

Comment être un bon participant à la réunion Zoom

Les étapes ci-dessus sont celles que l’hôte doit suivre. Il existe cependant des moyens pour qu’un participant puisse protéger tout le monde dans la conversation. Surtout, ne partagez pas un mot de passe de réunion avec quelqu’un qui ne devrait pas l’avoir – que ce soit via une capture d’écran ou un e-mail transféré accidentellement. Oh, et coupez le micro lorsque vous ne parlez pas!