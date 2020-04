Zoom corrige la méthode d’installation de macOS de type logiciel malveillant dans une nouvelle mise à jour logicielle

Plus tôt dans la journée, le PDG de Zoom, Eric S.Yuan, s’est excusé pour tous les problèmes de sécurité et de confidentialité découverts dans son application et a déclaré que la société suspendrait toutes les nouvelles fonctionnalités pour les quatre-vingt-dix jours à venir, car il faudra du temps pour résoudre tous les problèmes.

Il semble que l’un de ces problèmes a déjà été résolu. Plus tôt cette semaine, l’ingénieur logiciel Felix Seele avait découvert que l’installateur macOS de Zoom contournait le processus d’installation normal du système en utilisant “les mêmes astuces que celles utilisées par les logiciels malveillants macOS”.

Zoom fournissait aux utilisateurs une invite trompeuse qui automatiserait l’ensemble du processus d’installation, contournant la nécessité pour les utilisateurs de donner leur consentement final lors de l’installation de l’application. Selon un nouveau rapport de The Verge, il semble que Zoom ait refait le processus d’installation pour s’assurer qu’il répond aux normes de sécurité de macOS.

“Ils ont complètement supprimé les éléments de préinstallation, vous devez donc maintenant cliquer sur le programme d’installation comme il se doit.”

Seele est impressionné par la façon dont la société a reconstruit le processus d’installation, affirmant qu’ils sont allés plus loin que prévu.

“Je dois dire que je suis impressionné … Je m’attendais à ce qu’ils changent peut-être la boîte de dialogue, mais comme l’aspect” zéro clic “était si important pour eux, je pensais qu’ils s’en tiendraient au tour de préinstallation.”

Il s’agit du premier correctif majeur de l’application depuis la présentation des excuses et des engagements officiels de la société.Nous verrons donc probablement plus de mises à jour au cours des prochains mois au fur et à mesure que Zoom améliorera la confidentialité et la sécurité de ses logiciels.