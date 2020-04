Zoom déclaré «dangereux» par le gouvernement indien citant des problèmes de sécurité

Zoom a du mal à convaincre les utilisateurs du monde entier que sa plate-forme de vidéoconférence est sûre.

Après avoir été interdit par Google, le ministère britannique de la Défense, le ministère de l’Éducation de Singapour, Siemens et la banque Standard Chartered, le service de chat vidéo est désormais sous le feu du gouvernement indien.

Tel que rapporté par The Economic Times et plusieurs autres médias indiens, Zoom a été déclaré «dangereux» par le gouvernement indien. Tous les ministres et autres membres du personnel ont été invités à s’abstenir d’utiliser la plateforme à des fins de vidéoconférence officielle.

Un avis émis par les autorités indiennes demande aux utilisateurs de Zoom de suivre un certain nombre de directives pour une utilisation sécurisée du service. Ceux-ci incluent la création d’un mot de passe pour toutes les réunions, la désactivation préalable de la fonction de participation, la restriction des transferts de fichiers, le verrouillage de la réunion, etc. La plupart de ces mesures faisaient partie de la récente mise à jour de sécurité de Zoom.

«De nombreuses organisations ont autorisé leur personnel à travailler à domicile pour arrêter la propagation de la maladie à coronavirus. Les plates-formes de communication en ligne telles que Zoom, Microsoft Teams et Teams for Education, Slack, Cisco WebEx, etc. sont utilisées pour des réunions et des webinaires à distance », a indiqué le communiqué.

“L’utilisation non sécurisée de la plateforme peut permettre aux cybercriminels d’accéder à des informations sensibles telles que les détails des réunions et les conversations”, a-t-il ajouté.

L’avertissement du gouvernement intervient après que la Computer Emergency Response Team of India (CERT) a souligné que Zoom présente diverses faiblesses qui rendent ses utilisateurs vulnérables aux cyberattaques.

Ce dernier développement n’est pas une bonne image pour Zoom. De nombreuses personnes actuellement enfermées en raison de COVID-19 peuvent vouloir utiliser la plate-forme pour contacter les employeurs ou la famille et des avertissements officiels comme ceux-ci peuvent les dissuader de le faire. L’application a explosé en popularité en raison de la pandémie, mais cela pourrait changer si les gens ne se sentent pas en sécurité de l’utiliser.

De son côté, Zoom a engagé un groupe d’experts pour s’occuper de ses problèmes de sécurité. La société ajoute également de nouveaux outils de confidentialité, mais toute la mauvaise presse pourrait entraver sa popularité avant de pouvoir promettre aux utilisateurs une expérience plus sûre.