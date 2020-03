Zoom met à jour l’application iOS pour cesser d’envoyer des données à Facebook

Zoom, une application de vidéoconférence que de nombreuses personnes utilisent à l’heure actuelle pour rester en contact avec des collègues tout en travaillant à domicile, envoyait des données à Facebook sans divulguer le partage de données aux clients.

Selon Motherboard, le site qui a découvert pour la première fois les pratiques de partage de données de Zoom, Zoom a mis à jour son application iOS pour supprimer le SDK qui fournissait des données à Facebook via la fonction de connexion avec Facebook.

Zoom fournissait à Facebook des données qui incluaient lorsqu’un utilisateur ouvrait l’application, ainsi que leur fuseau horaire, leur ville et les détails de leur appareil. La politique de confidentialité de Zoom ne précise pas que les données ont été partagées avec Facebook.

Dans un communiqué, un porte-parole de Zoom a déclaré que Zoom ignorait que le SDK Facebook collectait des données inutiles sur l’appareil.

“Zoom prend la confidentialité de ses utilisateurs très au sérieux. À l’origine, nous avons implémenté la fonctionnalité” Connexion avec Facebook “à l’aide du SDK Facebook afin de fournir à nos utilisateurs un autre moyen pratique d’accéder à notre plate-forme. Cependant, nous avons récemment été informés que le SDK Facebook collectait des données de périphérique inutiles. “

“Les données collectées par le SDK Facebook ne comprenaient aucune information personnelle sur l’utilisateur, mais incluaient plutôt des données sur les appareils des utilisateurs tels que le type et la version de l’OS mobile, le fuseau horaire de l’appareil, l’OS de l’appareil, le modèle et l’opérateur de l’appareil, la taille de l’écran, le processeur cœurs et espace disque. “

“Nous supprimerons le SDK Facebook et reconfigurerons la fonctionnalité afin que les utilisateurs puissent toujours se connecter avec Facebook via leur navigateur. Les utilisateurs devront se mettre à jour vers la dernière version de notre application une fois qu’elle sera disponible pour que ces changements prennent et nous les encourageons à le faire. Nous nous excusons sincèrement pour cette omission et restons fermement attachés à la protection des données de nos utilisateurs. “

La carte mère a depuis vérifié que l’application iOS n’envoie plus de données à Facebook lorsqu’elle est ouverte.

