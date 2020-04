Zoom pour figer les fonctionnalités pendant 90 jours afin de résoudre les problèmes de sécurité

L’application de vidéoconférence Zoom a connu une explosion de popularité depuis que la pandémie de COVID-19 a forcé des millions de personnes à rester chez elles. Mais l’application a également courtisé la controverse en raison de ses nombreux problèmes de confidentialité et de sécurité.

Maintenant, l’équipe derrière Zoom a confirmé son intention de décréter un gel des fonctionnalités pendant 90 jours pendant qu’il résout ces problèmes (h / t: The Verge). En d’autres termes, il n’ajoutera aucune nouvelle fonctionnalité pendant trois mois et consacrera ses ressources à la résolution des problèmes de confidentialité et de sécurité.

La société a également annoncé plusieurs autres mesures dans le but de nettoyer le service. Ces mesures comprennent des examens avec des experts et des utilisateurs tiers pour traiter de la sécurité, un programme de prime aux bogues renforcé et un webinaire hebdomadaire pour fournir des mises à jour de sécurité et de confidentialité aux utilisateurs.

L’équipe de Zoom a également confirmé son intention de fournir un rapport de transparence détaillant les demandes de données et de contenu. Ce serait en ligne avec plusieurs autres grandes sociétés, comme Apple, Google et Microsoft.

Le PDG de Zoom, Eric Yuan, a également révélé que la société comptait désormais plus de 200 millions d’utilisateurs de réunions quotidiennes sur des niveaux gratuits et payants. Yuan a déclaré que la société comptait environ 10 millions d’utilisateurs de réunions quotidiennes à la fin du mois de décembre, illustrant la croissance massive du service.

L’application de vidéoconférence a fait la une des journaux ce mois-ci en raison de sa croissance explosive, mais elle a également fait la une des journaux en raison de problèmes de confidentialité et de sécurité. Certains de ces problèmes incluent le «zoombombing», l’envoi de données d’appareil à Facebook et un manque de chiffrement de bout en bout.