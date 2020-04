Zoom répond aux réactions négatives concernant les problèmes de confidentialité – .

Les utilisateurs de Zoom ont soulevé des préoccupations quant à la façon dont la plateforme gère la confidentialité et la sécurité depuis que l’application a commencé à gagner du terrain lorsque la nouvelle épidémie de coronavirus est devenue une pandémie.

Le PDG de Zoom, Eric S. Yuan, a publié mercredi un article de blog reconnaissant ces problèmes et promettant de les résoudre dès que possible.

Pendant les 90 prochains jours, Zoom aura un gel des fonctionnalités et se concentrera uniquement sur la confiance, la sécurité et la confidentialité.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Pour le meilleur ou pour le pire, le logiciel de visioconférence de Zoom a été au centre de l’attention ces dernières semaines. Alors que la nouvelle pandémie de coronavirus force des millions d’individus à travers le monde en quarantaine pour en limiter la propagation, Zoom a été l’outil de choix pour les appels vidéo personnels et professionnels. Mais comme une application d’entreprise de niche s’est transformée en un phénomène international presque du jour au lendemain, des problèmes de confidentialité et de sécurité qui n’auraient pas été enregistrés autrement font soudainement la une des journaux, et Zoom n’a eu d’autre choix que de répondre.

Mercredi, le fondateur et PDG de Zoom, Eric S. Yuan, a expliqué à quel point les choses ont changé pour l’entreprise, reconnaissant qu’il y a eu des moments où lui et son équipe n’ont pas réussi à communiquer correctement ses politiques et à se préparer à l’afflux. d’utilisateurs. Yuan a fourni une certaine perspective en révélant que le nombre maximum d’utilisateurs quotidiens en 2019 était de 10 millions. En mars, Zoom a touché 200 millions d’utilisateurs en une journée.

Yuan a ensuite précisé que la plate-forme Zoom avait été conçue pour les entreprises, et a déclaré que le flot d’étudiants, d’employés et de personnes souhaitant socialiser présentait «des défis [the company] n’a pas anticipé la date de conception de la plate-forme »tout en aidant à« découvrir des problèmes imprévus [the] Plate-forme.”

Zoom a encore beaucoup de travail à faire dans les mois à venir, mais l’entreprise a déjà pris certaines des mesures nécessaires pour résoudre les problèmes présentés par les journalistes, les chercheurs en sécurité et les utilisateurs moyens:

Ce sont toutes des étapes dans la bonne direction, mais comme le note Yuan, ce n’est que le début de ce qui sera un processus étendu pour l’entreprise. Voici tout ce que Zoom a sur son dossier au cours des 90 prochains jours:

Promulguer un gel des fonctionnalités, efficacement immédiatement, et déplacer toutes nos ressources d’ingénierie pour se concentrer sur nos plus grands problèmes de confiance, de sécurité et de confidentialité.

Réalisation d’un examen complet avec des experts tiers et des utilisateurs représentatifs pour comprendre et garantir la sécurité de tous nos nouveaux cas d’utilisation grand public.

Préparer un rapport de transparence qui détaille les informations relatives aux demandes de données, d’enregistrements ou de contenu.

Amélioration de notre programme actuel de prime aux bogues.

Lancement d’un conseil CISO en partenariat avec les principaux CISO de l’industrie afin de faciliter un dialogue continu sur les meilleures pratiques en matière de sécurité et de confidentialité.

Engager une série de tests de pénétration simultanés en boîte blanche pour identifier et résoudre les problèmes.

À partir de la semaine prochaine, j’organiserai un webinaire hebdomadaire le mercredi à 10 h, heure du Pacifique, pour fournir des mises à jour de confidentialité et de sécurité à notre communauté.

Zoom ne peut pas remonter dans le temps et résoudre les problèmes les plus graves de sa plate-forme, ni préparer rétroactivement un bond de 20 fois le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens, mais il est clair que la société prend au sérieux les nombreux rapports et plaintes concernant son logiciel. C’est un excellent signe pour l’avenir de l’entreprise et pour les utilisateurs qui dépendent de la plate-forme pour parler à leurs collègues ou socialiser avec leurs amis au milieu d’une pandémie sans précédent.

Source de l’image: Zoom

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.