Zoom s’excuse pour les problèmes de sécurité et de confidentialité, gèle les nouvelles fonctionnalités pour se concentrer sur les correctifs

Dans un article de blog, le PDG de Zoom, Eric S. Yuan, a présenté ses excuses à ses utilisateurs pour ne pas avoir respecté la communauté et ses propres attentes en matière de confidentialité, promettant de geler toutes les nouvelles fonctionnalités pendant 90 jours pendant qu’il s’efforce de résoudre les problèmes.

Dans la déclaration, il a déclaré:

Au cours des dernières semaines, soutenir cet afflux d’utilisateurs a été une entreprise énorme et notre seul objectif. Nous nous sommes efforcés de vous fournir un service ininterrompu et la même expérience conviviale qui a fait de Zoom la plateforme de vidéoconférence de choix pour les entreprises du monde entier, tout en garantissant la sécurité, la confidentialité et la sécurité de la plateforme. Cependant, nous reconnaissons que nous n’avons pas répondu aux attentes de la communauté – et aux nôtres – en matière de confidentialité et de sécurité. Pour cela, je suis profondément désolé et je veux partager ce que nous faisons à ce sujet.

À titre d’information, il note que Zoom a été conçu principalement pour les entreprises qui disposent de leur propre support informatique complet, et que “des milliers d’entreprises” ont effectué “des évaluations de sécurité exhaustives de nos couches utilisateur, réseau et centre de données et sélectionné en toute confiance Zoom pour un déploiement complet. “

Zoom admet cependant:

Cependant, nous n’avons pas conçu le produit avec la prévoyance que, dans quelques semaines, chaque personne dans le monde travaillerait, étudierait et socialiserait soudainement à la maison. Nous avons maintenant un ensemble d’utilisateurs beaucoup plus large qui utilise notre produit d’une myriade de façons inattendues, nous présentant des défis que nous n’avions pas anticipés lorsque la plateforme a été conçue.

Zoom indique que les cas d’utilisation par les consommateurs “nous ont aidés à découvrir des problèmes imprévus avec notre plate-forme”, et que “des journalistes et des chercheurs spécialisés dans la sécurité ont également aidé à identifier les problèmes préexistants”. Il dit qu’il prend ces problèmes “extrêmement au sérieux” et qu’il examine “chacun d’eux aussi rapidement que possible”.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Il renvoie les utilisateurs à la formation qu’il a offerte concernant l’utilisation de Zoom et a également identifié ce qu’il a fait concernant plusieurs problèmes récemment soulevés. Il a également publié un article distinct expliquant le cryptage de bout en bout sur son service, s’excusant à nouveau pour la confusion:

Bien que nous n’ayons jamais voulu tromper aucun de nos clients, nous reconnaissons qu’il existe une différence entre la définition communément acceptée du chiffrement de bout en bout et la façon dont nous l’utilisions. Ce blog est destiné à rectifier cet écart et à clarifier exactement comment nous chiffrons le contenu qui se déplace sur notre réseau.

En réponse, Zoom a déclaré qu’il gèlerait immédiatement les nouvelles fonctionnalités pour une période de 90 jours, en redéfinissant les ressources pour “mieux identifier, traiter et résoudre les problèmes de manière proactive”. Le PDG Eric S. Yuan tiendra également des webinaires hebdomadaires les mercredis à 10h00 PT pour fournir des mises à jour à ce sujet à la communauté.

Vous pouvez lire l’article complet, y compris plus de détails sur les mesures prises par Zoom concernant la sécurité ici.

Ces derniers jours, des inquiétudes ont été soulevées à propos des bogues de Zoom sur macOS concernant le processus d’installation, le partage de données Facebook et une fonction d’annuaire d’entreprise qui a révélé les données personnelles de milliers de personnes.

Cela a été une semaine difficile pour Zoom, mais il peut maintenant être loué pour avoir reconnu ses défauts et pris les mesures nécessaires pour y remédier.