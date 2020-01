ZTE Axon 10 Pro reçoit une mise à jour Android 10 téléchargeable

Aux États-Unis, les ZTE ont eu des difficultés, mais l’année dernière, nous avons vu la société revenir en arrière et tenter de séduire les acheteurs avec l’Axon 10 Pro abordable. Premier lancement avec Android 9 Pie, les propriétaires d’Axon 10 Pro en Europe ont commencé à voir arriver les mises à jour Android 10 OTA plus tôt ce mois-ci, et cette semaine nous apprenons la disponibilité d’un package de mise à jour sideload pour les utilisateurs aux États-Unis.

L’Axon 10 Pro était un produit phare à budget solide, offrant des performances rapides, beaucoup de stockage et une durée de vie de la batterie assez élevée pour moins de 600 $ – c’est juste dommage que personne ne semble avoir effectué un contrôle de qualité sur les caméras du téléphone, ce qui nous a laissé un beaucoup à désirer.

La mise à jour Android 10 de ZTE arrive sous la forme d’un téléchargement de 1,6 Go, que vous devrez copier sur une carte microSD avant de le charger sur le téléphone – ZTE explique aux utilisateurs tout cela, y compris l’étape critique de la sauvegarde de vos données personnelles avant pour installer la mise à jour.

Pour plus de ressources, consultez la page officielle d’Axon 10 Pro de ZTE.