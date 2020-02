ZTE Axon 10s Pro devient officiel comme le premier téléphone Snapdragon 865

ZTE

Un fabricant de smartphones chinois a battu Samsung au poing en révélant le premier téléphone Snapdragon 865 au monde. C’est ZTE et la société a officiellement annoncé le ZTE Axon 10s Pro.

La conception (et la plupart des spécifications) du ZTE Axon 10s Pro n’a pas beaucoup changé par rapport à l’Axon 10 Pro de l’année dernière. Il contient le même écran incurvé AMOLED de 6,47 pouces avec une résolution de 1080p et un rapport d’aspect de 19,5: 9. L’écran arbore un capteur d’empreintes digitales intégré et est livré avec l’encoche de goutte d’eau familière.

La configuration de la caméra sur le téléphone reste également inchangée. Il obtient un capteur principal standard de 48MP pour des images en pixels de 12MP. Un objectif grand angle de 20 mégapixels (125 degrés) et un téléobjectif de 8 mégapixels complètent la triple gamme de caméras arrière du nouvel Axon 10s Pro. À l’avant est un jeu de tir selfie 20MP.

Le plus gros changement sous le capot est, bien sûr, le chipset Snapdragon 865. L’Axon 10 Pro 2019 portait le silicium Snapdragon 855 et ZTE vient juste de l’échanger contre le 865. Évidemment, cela signifie une amélioration globale des performances, un processeur graphique mis à niveau et une connectivité 5G ainsi que 4G.

Il prend également en charge le Wi-Fi 6 et dispose de la technologie Link-Booster qui peut facilement basculer entre les réseaux Wi-Fi, LTE ou 5G pour améliorer la connectivité.

L’Axon 10s Pro dépasse 12 Go de RAM LPDDR5 couplé à 256 Go de stockage UFS 3.0. Il a également une variante de 6 Go / 128 Go.

Une batterie de 4000 mAh alimente le package avec la prise en charge de Qualcomm Quick Charge 4.0.

Prix ​​ZTE Axon 10s Pro

Malheureusement, le prix et la date de sortie officielle du téléphone n’ont pas encore été annoncés. Si cela coûte quelque part autour du prix de 469 $ de l’Axon 10 Pro, ZTE aura encore un autre produit phare à bon prix entre ses mains.

Que pensez-vous du nouveau produit phare de ZTE?