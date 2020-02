ZTE Axon 10s Pro est le premier téléphone à utiliser un chipset Snapdragon 865, RAM LPDDR5

Le fabricant chinois de smartphones ZTE a battu Samsung et d’autres OEM Android au poing en annonçant le premier smartphone alimenté par Snapdragon 865. Dernier appareil phare de la société, l’Axon 10s Pro est également le premier à utiliser la RAM LPDDR5.

Le ZTE Axon 10s Pro dispose d’un écran AMOLED incurvé FHD + de 6,47 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau en haut et un capteur d’empreinte digitale optique à l’écran. Le chipset Qualcomm Snapdragon 865 sous son capot a été associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.0. Comme vous pouvez vous y attendre d’un téléphone équipé du Snapdragon 865, l’Axon 10s Pro est livré avec la prise en charge 5G ainsi que Wi-Fi 6.

À l’arrière du téléphone se trouve une configuration d’appareil photo à triple objectif avec un capteur principal de 48 MP, un téléobjectif de 8 MP et un objectif ultra large de 20 MP. Pour les selfies, il arbore un appareil photo 20MP dans l’encoche en forme de goutte d’eau en haut de l’écran. Garder les lumières allumées est une batterie de 4000 mAh avec prise en charge de la norme Quick Charge 4+ de Qualcomm. Le téléphone phare est également livré avec des haut-parleurs stéréo, bien qu’il manque une prise casque.

Le nouveau produit phare de ZTE sera livré avec Android 10 prêt à l’emploi, avec le skin MiFavor 10 sur le dessus. Cependant, la société n’a pas encore révélé précisément quand l’Axon 10s Pro sera mis en vente ou combien cela coûtera.