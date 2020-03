smartphones à vendre, dois-je les acheter maintenant?

Nous vivons à une époque technologique dans laquelle le réseau est sur le point de subir d’énormes changements. Le plus grand que vous aurez mutuellement avec le 5G qui implique TIM, Wind, Tre, Vodafone, Iliad et Fastweb. Avez-vous vraiment besoin d’un réseau aussi puissant ou est-il approprié de maintenir la 4G serrée pendant un certain temps? Essayons d’évaluer la situation.

5G: performances réseau

vitesse et latence seront réécrits les paramètres du réseau 5G. Il va bien au-delà du 4G Gigabit pour rencontrer un groupe de 10 Gbit / s et même au-delà avec des pics allant jusqu’à 50 Gbps. D’ici 2025, nous prévoyons d’atteindre le niveau 100 Gbps avec une latence qui semble très faible. Moins d’une milliseconde théorique pour accéder aux données sur le réseau. Il faudra environ 4 millisecondes (contre 10 ms du réseau 4G) pour faire face à la soi-disant latence de l’air.

Malgré ces premières données rassurantes, les lois de la physique restent à considérer. Cela signifie que les vitesses de latence dépendront également distance entre le smartphone et l’antenne et le nombre d’appareils connectés à l’antenne ainsi que, clairement, la puissance du signal et la présence active de toute perturbation.

Nouveaux smartphones

La question se pose donc de savoir s’il vaut la peine d’en choisir de nouveaux Smartphone 5G. Pas tout à fait. Les nouveaux appareils lancés imposent la limite de 2 Gbit / s. Ce sont des conditions techniques liées à la structure des micropuces. Il faut donc une période de rodage pour permettre aux vitesses de se débloquer.

Le gain de performance est clairement perceptible par rapport à la 4G actuelle. Il est clair qu’une infrastructure de réseau national adéquate est encore nécessaire. Avec la 5G, nous pourrons atteindre Contenu 4K et 8K fluide et sans décalage Nous pourrons jouer et accéder au cloud sans délai. Nous aurons des opportunités nouvelles et plus intéressantes mais, pour l’instant, le moment 5G n’est qu’une phase de transition. Difficile de penser que vous pouvez profiter pleinement du réseau et des appareils en ce moment. Mieux vaut attendre quelques mois.