Smartphones avec caméras 192 MP et SoC Snapdragon 765G

Les smartphones ont connu une évolution importante qui a traversé différentes phases au cours de toutes ces années. Dans un premier temps, les principaux constructeurs ont concentré leurs efforts sur des aspects tels le nombre de cœurs, ce qui nous a conduit à passer des processeurs quadricœurs à normalisation des puces à huit cœurs, et aussi de la quantité de mémoire RAM, qui a augmenté de façon exponentielle jusqu’à atteindre des configurations avec jusqu’à 12 Go.

Cette première étape n’a jamais cessé d’être active, même s’il est vrai qu’elle perdait peu à peu son intensité changement d’intérêt des utilisateurs dans d’autres aspects, tels que l’écran, la capacité de stockage ou les paramètres de l’appareil photo. Ces tendances ou phases nous ont conduit à disposer de smartphones avec des écrans de plus en plus grands, une plus grande capacité de stockage et jusqu’à quatre caméras arrière.

Il semble que ces phases ils commencent à manquer. Il n’est plus possible d’augmenter la taille de l’écran des smartphones sans compromettre excessivement leurs dimensions et leur poids, et il n’est pas logique de monter des smartphones avec six ou sept caméras arrière, donc les leaders de l’industrie ont maintenant mis le réticule en mégapixels.

Le Snapdragon 765G SoC apportera le 192 MP aux smartphones de milieu de gamme

Selon une récente fuite de smartphones avec 192 capteurs MP ils seront une réalité très bientôtA tel point qu’il est question d’un premier lancement courant mai prochain. Si cela se confirme, il est probable qu’avant la fin du premier semestre 2020, nous aurons plusieurs terminaux sur le marché avec de tels capteurs, conçus par des géants tels que Xiaomi et Oppo, entre autres.

C’est un très gros saut par rapport aux modèles de génération actuelle, en fait très récemment, nous avons fait le saut vers les capteurs 108 MP, mais nous devons garder à l’esprit qu’un capteur avec plus de mégapixels n’implique pas nécessairement une qualité d’image supérieure. Il y a beaucoup d’autres choses à garder à l’esprit, même si dans ce cas son intégration serait possible grâce au Snapdragon 765G SoC, une puce milieu de gamme “premium”, donc vous pouvez vous attendre à un assez bon résultat.

Un Snapdragon 765G SoC est assez puissant pour déplacer en douceur un capteur 192 MP, donc conçoit avec ce capteur ils ne seraient pas particulièrement compliqués, car ils n’auraient pas besoin de puces de support supplémentaires ou d’un élément spécial. Ceci est très important, car cela affecterait évidemment le coût du terminal.

Non, il est clair que nous n’avons pas besoin d’un smartphone avec un capteur 192 MP, mais c’est une façon «d’innover» et d’attirer l’attention de l’utilisateur tirant la force brute à un moment où le secteur est en déclin du fait de la crise du COVID-19, mais aussi du passage de la 4G à la 5G.