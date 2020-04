Smartphones, cinq choses à considérer avant d’en acheter un

Quels sont les aspects d’un smartphone que vous devez évaluer avant d’acheter? En plus du SoC (System on Chip), dont dépendent la plupart des fonctionnalités et performances d’un smartphone, ainsi que son autonomie, à partir du moment où celui-ci peut être plus ou moins optimisé pour une gestion plus efficace de la consommation d’énergie, vous devez considérer également d’autres fonctionnalités. De l’écran à la caméra, de la batterie à la valeur SAR, voici quelques-unes des principales caractéristiques à considérer avant d’acheter un nouveau smartphone.

ÉCRAN

la écran c’est le moyen par lequel nous parvenons à interagir avec le smartphone, l’importance d’avoir un smartphone avec un bel écran et une bonne résolution graphique. Cela devrait être considéré encore plus si vous le souhaitez profiter du contenu vidéo en streaming, comme des films et des émissions de télévision, ou si vous voulez vous consacrer à jeux mobiles, privilégiant, dans ce cas, des écrans plus grands, afin de vivre une expérience plus engageante.

CAMERA

C’est peut-être un peu évident, mais l’appareil photo est l’un des principaux facteurs qui doit être pris en considération avant d’acheter un smartphone. De plus, les mêmes fabricants de smartphones ont maintenant compris à quel point la photographie mobile est devenue importante et essaient de mettre en œuvre les technologies les plus récentes et les plus puissantes également sur les propositions d’entrée de gamme et de moyenne portée.

La norme actuelle veut au moins un double caméra externe (sur les smartphones haut de gamme, la caméra penta commence également à se répandre), mais en plus de la quantité et de la taille des objectifs, la fonctionnalité de la caméra (mode nuit, panoramique, portrait, filtre de beauté, capacité de zoom, etc.) de plus en plus souvent amélioré parIntelligence artificielle.

BATTERIE

Quel sens cela ferait-il d’acheter un smartphone aux performances optimales si sa batterie s’épuisait en quelques heures? Achetez un smartphone qui peut garantir plusieurs heures d’autonomie il est important non seulement pour ceux qui veulent profiter pleinement de leur appareil, sans ressentir le besoin de le recharger à chaque fois. heures, mais aussi pour les travailleurs ou les étudiants qui sont contraints de passer la majeure partie de leur journée loin de chez eux et qui utilisent également le smartphone pour travailler, envoyer des e-mails, contacter des clients, collaborer sur des documents ou rédiger des notes.

Une utilisation stressante, en effet, tend à consommer plus rapidement l’autonomie du smartphone, mais avec batteries plus grandes et bonne gestion de la consommation garantie par le SoC, vous pouvez facilement rentrer chez vous avec un bon pourcentage d’autonomie.

CONNECTIVITÉ ‘

J’ai également eu tendance à sous-estimer cet aspect, mais acheter un smartphone avec le plus technologies récentes en termes de connectivité nous assure un connexion fiable partout, même dans les zones les plus fréquentées, il garantit une série de fonctionnalités supplémentaires. Un exemple est la puce NFC, grâce auquel il est possible effectuer des paiements directement avec votre smartphone, en rapprochant notre appareil d’un point de vente. Cependant, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour tous les smartphones.

VALEUR SAR

Dernier point mais non le moindre (en effet), avant d’acheter un smartphone, vous devez considérer sa valeur SAR. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, la valeur SAR indique le quantité de rayonnement que notre corps absorbe en présence d’un appareil électronique spécifique et par la loi ne peut pas dépasser 2 W / kg (1,6 W / KG aux États-Unis), ou pourrait représenter, à long terme, une facteur de risque pour notre santé.