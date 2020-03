Smartphones et radiations, le meilleur et le pire de cette 2020

Avant de procéder à l’achat d’un smartphone, en plus d’évaluer la qualité du secteur matériel et photographique, il convient également de tenir compte de son Valeur SAR. En fait, cela indique la quantité de rayonnement que notre corps absorbe en présence d’un appareil électronique spécifique et par la loi ne peut pas dépasser 2 W / kg (1,6 W / KG aux États-Unis), ou pourrait autrement représenter, à long terme, une facteur de risque pour notre santé et nous prédispose à certaines pathologies.

Sur la base de ces considérations, les gars de PhonAndroid ont établi un classement des smartphones les plus populaires en fonction de la valeur SAR de chacun. Pour suivre donc la classement des appareils avec la valeur SAR la plus basse et la plus élevée à ce jour.

Smartphone avec une valeur SAR inférieure

Samsung Galaxy Note (0,17)

ZTE Axon Elite (0,17)

Samsung Galaxy Note 8 (0,173)

Samsung Galaxy Note 10+ (0,187)

LG G7 (0,24)

Samsung Galaxy A8 (0,241)

ZTE Max Duo LTE (0,25)

Google Pixel XL (0,25)

Samsung Galaxy S8 + (0,26)

Samsung Galaxy S7 Edge (0,264)

Samsung Galaxy A50 (0,27)

LG Q6 (0,28)

HTC U11 Life (0,28)

Samsung Galaxy A5 2016 (0,29)

Samsung Galaxy S9 + (0,294)

Moto G5 Plus (0,30)

Moto Z (0,30)

Téléphone Razer (0,302)

Lame ZTE A610 (0,31)

Samsung Galaxy S8 (0,315)

ZTE Blade V9 (0,32)

Puissance Ulefone (0,323)

Huawei P30 (0,33)

Wiko Pulp (0.332)

Samsung Galaxy J5 2017 (0,349)

Samsung Galaxy A3 2017 (0,349)

Wiko Lenny 3 (0,358)

Huawei P8 Lite (0,36)

Nokia 7 Plus (0,361)

Samsung Galaxy S9 (0,362)

Samsung Galaxy A10 (0,379)

Huawei Mate 20 Pro (0,40)

Samsung Galaxy S7 (0.406)

Samsung Galaxy Fold (0,43)

Samsung Galaxy J3 (0.477)

Samsung Galaxy S10 (0,477)

LG V30 (0,479)

Wiko U Feel (0.479)

Samsung Galaxy S10 + (0,516)

Samsung Galaxy J1 Duos (0.539)

Cat S30 (0,56)

Sony Xperia XZ2 (0,56)

Samsung Galaxy S10e (0,582)

Nokia 8 Sirocco (0,59)

Xiaomi Redmi Note 7 (0.591)

Smartphone avec une valeur SAR plus élevée

Xiaomi Mi A3 (1.97)

Xiaomi Mi A1 (1.75)

Huawei P8 (1.72)

Huawei Mate S (1.72)

Motorola Moto Z2 Play (1 680)

OnePlus 5T (1,68)

Huawei Mate 9 (1 640)

Alcatel Touch Idol 3 (1 631)

Xiaomi Mi Max 3 (1.58)

Asus Zenfone 6 (1.57)

Samsung Galaxy S20 + (5G) (1,57)

Samsung Galaxy S20 Ultra (1.56)

Samsung Galaxy Z Flip (1.55)

Huawei Mate 7 (1 540)

Samsung Galaxy S20 (1.52)

Nokia Lumia 630 (1.51)

Honneur 8 (1,5)

Wiko Wim (1.49)

HTC U12 Life (1.48)

Huawei P9 Plus (1,48)

Huawei GX8 (1,44)

Huawei P9 (1.43)

Huawei Nova Plus (1.41)

Google Pixel 3 XL (1,39)

OnePlus 5 (1.39)

Google Pixel 4 (1,39)

Google Pixel 4 XL (1,39)

Xiaomi Mi A9 (1 389)

Apple iPhone 7 (1,38)

Huawei P9 Lite (1.38)

Sony Xperia XZ1 Compact (1.36)

Google Pixel 3 (1,33)

HTC Desire 12/12 + (1,34)

Xiaomi Mi 9T (1 341)

OnePlus 7T Pro (1 374)

Xiaomi Mi 9 (1389)

Xiaomi Mi 9 Lite (1389)

OnePlus 6 (1.33)

Google Pixel 3a (1,33)

iPhone 8 (1,32)

ZTE Axon 7 mini (1.29)

Xiaomi Redmi Note 5 (1.29)

BlackBerry DTEK60 (1.28)

Apple iPhone 7 Plus (1.24)

Honor 6X (1,23)

Asus Zenfone 5 (1.20)

OnePlus 7 Pro (1 199)

OnePlus 7 (1 166)

Honor 5C (1.14)

Honneur 7 (1.13)

Honor 7X (1.07)

OnePlus 7T (1,04)

Apple iPhone 11 Pro Max (0.99)

Apple iPhone 8 Plus (0.99)

Apple iPhone XS Max (0,99)

Apple iPhone XR (0,99)

Apple iPhone XS (0,98)

Apple iPhone X (0,98)

Motorola Razr 2019 (0.97)

Huawei Mate 30 (0 960)

Huawei Mate 30 Pro (0,960)

Apple iPhone 11 Pro (0,95)

Apple iPhone 11 (0,95)

Nokia 6 (2018) (0,944)

Apple iPhone 6S Plus (0.91)

Apple iPhone 6S (0,87)

Sony Xperia XZ3 (0.868)

Honneur 10 (0,79)

Honor View 10 (0,77)

Huawei P20 (0,760)

Huawei P20 Lite (0,750)

Huawei P20 Pro (0,73)

Huawei P30 Pro (0,64)