Smartphones interdits pour les moins de 21 ans: amendes sinon

Avant de sauter sur les chaises prêtes pour les invectives profanes, c’est un détail facture présenté dans l’un des États des États-Unis, le Vermont pour être précis. Cette loi particulière prévoit une gravité jamais vue auparavant en la matière, interdire l’utilisation et la possession de tout smartphone à toute personne de moins de 21 ans. Les sanctions conçues pour les contrevenants dépassent toute logique. Cela commence à partir d’un Amende de 1000 $ jusqu’à prison pour un maximum d’un an.

Y a-t-il une explication derrière la proposition de ce projet de loi particulièrement idiot? Oui, et la motivation est pire que la loi elle-même. Il faut souligner que la présentation de ce dernier n’a pas été faite dans l’intention de le voir passer pour le rendre efficace, mais il est une sorte de protestation contre une autre loi votée en 2018 toujours au Vermont.

Smartphone et armes à feu: typiques des États-Unis

La législation souligne les effets néfastes qu’une utilisation du téléphone portable pourrait avoir sur les plus jeunes comme lui attaques de cyberintimidation. Alors que pour les enfants plus âgés, les risques sont liés àutiliser en conduisant, une habitude potentiellement dangereuse. Des raisons stupides? Assez et en fait tout le discours est une protestation contre la loi qu’il a en fait en 2018 la vente d’armes à feu à des mineurs de moins de 21 ans est interdite à moins que ces derniers aient passé un cours de sécurité.

En résumé, un politicien américain a proposé une loi pour interdire l’utilisation des smartphones aux moins de 21 ans car il y a deux ans a adopté une loi visant à Sensibiliser surtout les plus jeunes du armes à feu iles invitant à suivre des cours de sécurité. Mesdames et Messieurs, voici les États-Unis, la première économie du monde.